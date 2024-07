1 Die Trichtinger Männer haben ein großes Ziel. Foto: Lukas Schaal

Für die Faustball-Männer des TV Trichtingen geht’s am Wochenende in die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Da scheint einiges möglich.









In der abgelaufenen Schwabenligasaison konnten sich die Faustballer des TV Trichtingen ungeschlagen die Meisterschaft erspielen und sich somit für die Aufstiegsspiele in die 2. Bundesliga Süd qualifizieren. Diese finden am Samstag und Sonntag beim TV Neugablonz (Kaufbeuren) statt, wo fünf Mannschaften aus Schwaben, Bayern und Sachsen um den Aufstieg kämpfen.