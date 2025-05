1 Ricardo Lebherz und seine Calwer wollen gegen den TV Segnitz ihren dritten Sieg einfahren. Foto: Wurster Die Faustballerinnen und Faustballer des TSV Calw wollen auf der heimischen Sportanlage in Altburg weitere Siege einfahren.







Am Samstag ist was los am Faustballplatz in Altburg. Die Löwinnen des TSV Calw empfangen um 10 Uhr die Pink Ladies vom TSV Dennach zum Bundesliga-Kracher, Erster gegen Zweiter.