Die Faustballer des TV Trichtingen bezogen am dritten Spieltag zwei Niederlagen.

TV Trichtingen – TV Eibach 0:3. Die TVT-Männer verschliefen den Auftakt komplett. Zu viele Angabenfehler und ein harmloser Angriff führten zu einem schnellen 2:6-Rückstand, der eine frühe Auszeit nötig machte. Danach kämpfte sich der TVT zwar auf 9:10 heran, musste den ersten Satz dennoch mit 11:13 abgeben.

Hohe Fehlerquote beim TV Trichtingen

Im zweiten Satz starteten die Trichtinger vielversprechend und gingen mit 4:1 in Führung, doch Eibach reagierte mit einer Auszeit. Danach schlichen sich wieder Ungenauigkeiten in der Annahme und im Zuspiel beim TV Trichtingen ein, die zum 5:5 führten. Der konstant spielende Gegner nutzte die Gelegenheit und zog mit 5:7 vorbei. Eine Auszeit des TVT brachte keine Wende und der Satz wurde mit 8:11 verloren.

Ausgeglichen ging es in den dritten Satz. Nach 4:4 erneut eine hohe Fehlerquote, die zum 4:7-Rückstand führte. Doch die Mannschaft zeigte Moral, kämpfte sich auf 9:9 zurück. In einem packenden Finish unterlag der TVT erneut knapp mit 11:13. TV Vaihingen/Enz – TV Trichtingen 3:1. Erneut schwacher Start der TVT-Männer, lag man 1:4 zurück. Dann die Mannschaft allerdings ihr Potenzial, drehte das Spiel mit starken Aktionen zur 7:4-Führung. Doch Vaihingen antwortete mit druckvollen Angriffen und sicherte sich den Satz mit 11:13.

Im zweiten Durchgang hielten die TVT-Faustballer zunächst gut dagegen (3:3). Trotz Leistungssteigerung blieben die Probleme bei den Angaben und im Angriffsspiel bestehen. Eine kurze Schwächephase von Vaihingen nutzte Trichtingen zur 9:6-Führung und verbuchte mit 11:6 den ersten Satzgewinn.

Kein Aufbäumen

Im dritten Satz waren die TVT-Männer chancenlos: Fehlstart zum 0:4 und beim 0:7 war der Satz praktisch entschieden, endete mit 4:11. Im vierten Satz war auf Trichtinger Seite kaum noch Stimmung zu spüren. Vaihingen dominierte, während der TVT sich nicht mehr entscheidend aufbäumen konnte und 8:11 unterlag.

Der TV Trichtingen zeigte phasenweise ansprechende Leistungen, vor allem in kämpferischer Hinsicht. Doch zu viele Fehler und ein insgesamt zu harmloses Angriffsspiel verhinderten Zählbares. In den kommenden Spielen muss eine klare Leistungssteigerung her, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. TV Trichtingen: Angriff: Marius Storz, Lukas Heubach, Jonas Holzer; Abwehr / Zuspiel: Markus Heubach, Florian Bäsler, Frank Cammerer, Lukas Schaal.

Der nächste Spieltag findet am Samstag, 24. Mai, um 14 Uhr in Augsburg statt. Neben Gastgeber TV Augsburg gilt es für den TVT gegen den SC Leipzig.