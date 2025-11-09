„Faust“ in Balingen: Starkes Operndebüt als Eigenproduktion

„Faust“ auf Französisch: Beeindruckende Premiere der wohl bekanntesten Oper des französischen Romantikers Charles Gounod.
Der „Faust“ auf Französisch? Noch dazu als Oper? „Es kostet in der Tat Überwindung, diesen verwaschenen Abklatsch von Goethes Dichtung ruhig an sich vorüberziehen zu lassen“, schrieb „Die Gartenlaube“ zum Tod des Tondichters Charles Gounod (1818 – 1893). Gemeint war damit diese Oper, die als Meisterwerk des französischen Romantikers gilt. Dass es keinerlei Überwindung braucht und die abendfüllende Inszenierung heute noch so aktuell ist wie eh und je, das ist bei der nunmehr 20. Eigenproduktion der Balinger Stadthalle deutlich geworden.