1 Schantlemaske, Fasnetsküchle und die Brezel dürfen an der Fasnet nicht fehlen. Foto: Wagner

Bäckermeister Alois Bushart hat in seine Stube eingeladen. Dort gibt es nicht nur Kaffee, Brezeln und Fasnetsküchle, sondern auch so viel Interessantes über die Fasnet, dass man glatt das Essen vergisst.

Epfendorf/Oberndorf - Zur Oberndorfer Fasnet gehöre die Brezel, ein Narro ohne Brezel sei undenkbar, erzählt Alois Bushart. Dabei würden die wenigsten Menschen auch daran denken, dass die auch fabriziert werden müsse.

Weil das maschinell nicht gehe, müssten der Bäcker und seine Gehilfen selbst Hand anlegen und hätten damit über die Fasnet eine ganz besonders herbe Zeit, weshalb man durchaus ein Loblied auf die fleißigen Bäcker singen könne.

Der Epfendorfer Bäckermeister erinnert sich, dass in seiner Bäckerei von Fasnetssonntag bis Dienstag schon mal bis zu 40 000 Brezeln hergestellt wurden. Dabei sei es auch schon vorgekommen, dass er mit seinem Lehrbub alleine in der Backstunde gestanden sei, weil alle anderen flach lagen. Irgendwie habe man es aber trotzdem geschafft die Brezeln unter das närrische Volk zu bringen.

Bushart weiß, wie eine schwäbische Brezel auszusehen hat. Einen dicken aufgeschlitzten Bauch und dünne Ärmchen muss sie haben – im Gegensatz zum bayerischen Pendant, das fast überall gleich dick ist.

Das stadtbekannte Oberndorfer Original Ottl "Conjak" Zimmermann fragte einst den Epfendorfer Bäckermeister weshalb kein Bäcker die dünnen Ärmle der Brezel essen würde. "Weil er se no nemme verkaufa ka". Der 91-Jährige kann kaum glaube, dass es in Deutschland Gegenden ohne Brezeln geben soll. "Das sind arme Menschen."

Hexen "schlagen drein"

Die Fasnet ist eines seiner vielen Hobbys. Bushart erzählt, dass die Fasnetsbräuche in Epfendorf, Altoberndorf, Harthausen und Bochingen an Oberndorf angelehnt seien und sogar das ehemals lutherische Aistaig hier keine Ausnahme mache. Diese enge Bindung rühre wohl daher, dass Oberndorf bis in die 30er-Jahre Sitz des Oberamtes war.

Tanzlehrer Hans Aiple habe 1929 die Narrenzunft in Epfendorf gegründet, die nach bescheidenen Anfängen nun über mehrere hundert Narros und Schantle sowie unzählige Hexen verfüge, die am Fasnetsmontag, begleitet von originellen Festwagen, von der "Staig" ins Tal zögen.

Das Bedauern darüber, dass das "Hexen" der Buben zwischen Weihnachten und der Fasnet ausgestorben sei, kann er nicht verhehlen. Die habe man damals mit folgendem Sprüchlein zu allerhand Schabernack aufgestachelt: "Alte Hex, häts Fidla gwäscht, Isch mit am Kochlöffel d’Steaga nadätschd. Alte Hex, suure Briah, Goht i d’Kirch ond bettat nia. Alte Hex, griegt koin Maa, weil se neamad leid aka".

Es war von Vorteil, dass man sich von den Hexen fernhielt, denn die konnten auch "dreinschlagen", wenn man nicht rechtzeitig die Flucht ergriff. "Dreinschlagen" konnte auch Kindergartenschwester Secundula, weiß Bushart. Dies insbesondere, wenn die Buben vor Mariä Lichtmess, wenn das Kripple in der Kirche noch nicht abgeräumt war, verbotenerweise zum Hexen auf die Straße gingen.

Sehr gerne denkt Alois Bushart an die Fasnet 1964 zurück. Im Bäckerhaushalt ging es wegen der Fasnet hoch her, und zudem erwartete man die Geburt der Tochter Karo. Die Hebamme und Gotte Sofie Imhof, die insgesamt 2658 Kinder entbunden und dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten hatte, war im Haus, um das Kind zur Welt zu bringen.

Sie bedeutete Alois, dass er ruhig mit seinem neuen Narrenkleid zum Sprung könne, man brauche ihn hier nicht. Als er am Haus vorbeikam, zog es ihn doch zur Kindbettstube hoch, und er hörte das Narrenbaby bereits gesund und munter schreien.

Auch über den Viererbund hat sich Bushart eine Meinung gebildet, wenn auch manche Leute über die Vereinigung der "Edelzünfte" die Nase rümpfen würden. Er findet jede Zunft großartig: Die gravitätischen Rottweiler und die originellen Elzacher Schuddige müsse man erlebt haben. Wenn es dazu 40 oder 50 Überlinger Hansele mit ihren Karbatschen krachen ließen, gehe es einem durch Mark und Bein.

Wenn es in den Füßen juckt

Der absolute Höhepunkt ist für ihn aber der Oberndorfer Narrensprung, wenn die Stadtkapelle in ihren prächtigen Uniformen den Narrenmarsch durch die Oberstadt schmettere. Wem es da nicht in den Füßen jucke, dem sei nicht mehr zu helfen, bekennt der Fasnetsnarr Alois Bushart.

"O jerom, O Jerom, dia Fasnet hot a Loch" sei noch nie so zutreffend gewesen wie heuer. Man lasse sich allerdings nicht unterkriegen, schwelge in Erinnerungen und hoffe auf bessere Zeiten.

In Erinnerung bleibt nach dem Gespräch mit Alois Bushart der Humor des 91-Jährigen, der mit seiner Einstellung zur Fasnet begeistert. Weitere Erzählungen von ihm gibt es in seinem Buch "Opa erzähl..!".