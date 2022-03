1 Alte Gebäude wie der Klausebauernhof in "Vor Ippichen" in Wolfach haben es Jens Schneider angetan. Foto: Sum

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Alte Schwarzwaldhäuser haben es Jens Schneider aus Schiltach besonders angetan. Er klappert die ganze Gegend danach ab, fotografiert die Gebäude, recherchiert ihre Geschichte – und erfreut damit eine immer größere Fangemeinde.















Link kopiert

Schiltach - "Jeder Stein, jeder Balken erzählt seine ganz eigene Geschichte", versucht Jens Schneider in Worte zu fassen, was für ihn die Faszination der alten Gebäude ausmacht. Geweckt wurde sie bereits in seiner Kindheit. Schneider, der im Zollernalbkreis aufgewachsen ist, hat damals oft seine Uroma besucht, die regelmäßig auf Kur im Schwarzwald war. Neu entflammt ist die Begeisterung auf seiner täglichen Gassirunde mit dem Hund, auf der der 33-Jährige oft an einem Schwarzwaldhaus in Vorder-Erdlinsbach vorbeigekommen ist. "Irgendwann bin ich mit den Eigentümern ins Gespräch gekommen", erinnert er sich – und dabei hat er mehr über das Haus erfahren.