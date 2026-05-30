Faszination und Irritation: Das Freiburger Münster wird zum Kunstraum

Sechs Wochen lang arbeitete die Künstlerin Elke Maier im Freiburger Münster. Ihr Kunstwerk fasziniert, irritiert und löst schon jetzt Diskussionen aus.
Sechs Wochen lang hat die bayerische Künstlerin Elke Maier im Freiburger Münster gearbeitet. Dutzende Kilometer Baumwollgarn wurden dabei zu Kunst. Kamerateams waren da, Fotografen und natürlich Gläubige und Touristen, die das Gotteshaus besuchten. Nun ist Maiers Installation „Sichtbar – Unsichtbar“ fertiggestellt. Sie ist eine Premiere für das Münster und wurde am Pfingstmontag bei einer Vernissage im gut gefüllten Kirchenschiff der Öffentlichkeit vorgestellt.