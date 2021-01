Faszination Raubvögel Vöhringer Falkner-Ehepaar erzählt von Berufsrisiken

Futter ist der Kernpunkt

Und wie funktioniert das? "Wie bei fast allen Tieren ist der Kernpunkt Futter. Der Greifvogel soll lernen, dass das Leben mit mir einfacher ist." Der gefiederte Freund darf aber nicht zu ausgehungert oder zu vollgefressen sein. "Ist er satt jagt er nicht mehr, da wird er faul", sagt Ehni und lacht. Chef spielen ist beim Greifvogel nicht.

"Ich muss mich nach dem Vogel richten, nicht andersrum", erklärt der Falkner, während er hauchdünne Rindfleischstücke schneidet. Seine Frau holt gleichzeitig Arya aus dem Käfig. Jetzt laufen die beiden in den Garten, Ehni hat den Greifvogel auf der linken Hand. Er löst einen speziellen Knoten an Aryas Kralle und auf Kommando fliegt sie los. Der Wüstenbussard landet bei Sibylle Alber-Ehni und schnappt sich das Stück Rindfleisch. Faszinierend. Joachim Ehni zieht seinen Lederhandschuh aus und lächelt. "Anziehen bitteschön." Wie bitte? Ehni legt ein Stück Fleisch auf den Handschuh. "Einfach stehen bleiben, leicht den Rücken zu kehren und los geht’s." Frau Alber-Ehni gibt ein Kommando und schon landet Arya auf meiner Hand. Sie wiegt etwa ein Kilogramm. "Sie ist eine Waffe. Aber wenn sie richtig trainiert wird, funktioniert in den meisten Fällen alles gefahrlos. Wenn sie falsch trainiert wird, fehlt einem Falkner meist das linke Auge", sagt Ehni und lacht.

Aber wie funktioniert so eine Jagd? Auf dem Speise-, und Jagdplan stehen hauptsächlich Rabenkrähen. Ab und an auch mal ein Kaninchen oder eine Elster. Die Jagdsaison dauert etwa fünf Monate und geht über die Wintersaison. "Jeder gute Jäger hat auch einen Hund. Es ist Teamwork von uns drei", erklärt Ehni. "Der Greifvogel ist darauf trainiert, über dem Falkner zu warten. Unser Jagdhund Emma ist unverzichtbar, sie zeigt das Wild an. Auf mein Kommando jagt Emma das Wild hoch. In einem Sekundenbruchteil greift der Vogel an und tötet das Opfer im Sturzflug." Sollte das Opfer noch leben, wird ihm mit dem Schnabel das Genick gebrochen. "Eine Schnee-Eule beispielsweise nutzt dafür ihre scharfen Krallen und zerquetscht lebenswichtige Organe", schildert Sibylle Alber-Ehni.

Beute wegnehmen geht nicht

Dem Greifvogel seine Beute wegzunehmen gibt es nicht. "Man muss tauschen", erklärt die Falknerin. "Wir decken seine Beute mit dem Handschuh ab, und geben dem Vogel dann beispielsweise ein totes Küken." Bei einer erfolgreichen Jagd können bis zu sechs Rabenkrähen erlegt werden. Davon erhält der Jäger immer am Schluss eine als Belohnung in der Voliere. "Sie brauchen ja auch ein Erfolgserlebnis", meint Ehni. Das Training von Greifvögeln sei sehr unterschiedlich. "Eine Schnee-Eule zu trainieren ist eine Herkulesaufgabe", meint Sibylle Alber-Ehni. "Unser Willi hat einen eigenen Kopf. Sie ist die Katze unter den Vögeln." Übrigens sind Männchen immer weiß gefiedert, ein Weib ist grauweiß. "Ein Falke ist auch sehr eigen, da ist der Wüstenbussard deutlich leichter zu trainieren", fügt Ehni hinzu. "Es sind sehr nervöse Tiere, deshalb werden sie auch Schritt für Schritt langsam an eine Haube gewöhnt. Sie sind für die Greifvögel von Vorteil, da sie einfach gelassener sind, weil sie nichts mehr sehen. Der Fokus liegt auf der Sicht bei der Jagd." Greifvögel könne man zu nichts zwingen.

"Das nehmen sie mir übel", meint der Falkner. "Es ist Geduld gefragt." Falknerei hat eine große Bedeutung für das Ehepaar. "Jeder Flughafen hat eigene Falkner angestellt, zur Vertreibung von Vogelschwärmen, um Kollisionen mit Flugzeugen zu vermeiden", erklärt Joachim Ehni. "Es ist Leidenschaft. Es bringt viel Spaß, aber auch Verantwortung mit sich. Die Tiere werden mit uns groß und bleiben ihr Leben lang bei uns. Es ist wie Familie."