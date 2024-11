Die Messe Faszination Modellbau zieht bis Sonntag die Fans der Miniaturausgaben von Autos, Flugzeugen und Eisenbahnen an.

Zahlreiche Aussteller und noch mehr Besucher sind noch bis Sonntag auf der Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen unterwegs. In den Messehallen, im Außenbereich und auf dem Fluggelände des Bodensee-Airport sind Modelle aller Art zu bewundern, vom klassischen Modellauto über Schiffe und Flugzeuge bis hin zur detailgetreuen Eisenbahnlandschaft.

Als besonders spektakulär ist das Airshow-Programm angekündigt, bei dem Piloten ihre originalgetreuen Flugzeuge steuern und in verschiedenen Disziplinen ihr Können zeigen. Die Airshow ist noch am Samstag bis 16 Uhr und am Sonntag noch einmal von 11 bis 16 Uhr zu sehen.

Ein besonderer Höhepunkt sind außerdem die zahlreichen Modellbahnanlagen, in denen berühmte Bahnhöfe, historische Brücken und Alpenpässe nachgebaut worden sind. Mehr als 200 Aussteller zeigen dazu ihr Zubehörprogramm und ihr Angebot für die diversen Gleisbausysteme wie Märklin und Fleischmann.

Die Messe Faszination Modellbau hat am Samstag noch bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.