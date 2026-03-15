Faszination Mineralien: Azurit aus Neubulach war bis nach Italien bekannt

Altbürgermeister besichtigen die Mineralienausstellung im Pforzheimer Turmquartier. Auch in der Bergwerksstadt Neubulach gibt es eine solche Präsentation und noch mehr.
Das Mineralienmuseum in der Alten Bergvogtei in Neubulach ist weithin bekannt. Anlässlich der 750-Jahr-Feier wurde die Ausstellung 2025 neu gestaltet. Dies ließ sich die Stadt 100 000 Euro kosten. Im Schwarzwälder Boten war zur Wiedereröffnung über die ersten Eindrücke zu lesen: „‚Ich lebe zwischen Kristallen und alten Stollen‘, erzählt Steintroll Kristallinchen gleich zur Begrüßung. Sie und der Knappe Kilian führen die Besucher durchs Museum. Und wie bei jedem richtigen Ausflug in den Bergbau geht es erst einmal durch einen dunklen Tunnel“. Zum gleichen Metier zählt die Ausstellung im Turmquartier der Sparkasse Pforzheim Calw in der Goldstadt, die jüngst die Wandergruppe der Ruhestands-Bürgermeister aus Enzkreis und angrenzenden Nordschwarzwald-Gemeinden besuchten.