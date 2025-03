Wie wichtig diese Aufgabe ist – und welche enorme Arbeit dahinter steckt, wird beim Gespräch mit Dorothee Kühnel und zwei ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter deutlich.

Zwar sind Kleindenkmale wie Grenzsteine, Stundensteine, Bildstöcke, Denkmalstöcke, Fallenstöcke oder Brunnen aus der Schwarzwaldlandschaft nicht wegzudenken, allerdings verschwinden immer mehr davon. Unwiederbringlich verloren sind damit Zeugnisse großer Handwerkskunst wie Grenzsteine mit kunstvoll herausgearbeiteten Wappen, kleine Sandsteinbrücken im Wald, Grenzsteine, die früher Rechtsdokumente waren und auch heute noch gültige Grenzen dokumentieren, oder auch alte Glaubenszeichen. Ob zweckentfremdet in privaten Gärten, verschüttet bei Wegearbeiten oder beschädigt durch Wetter oder Verkehr.

Kleindenkmale sind ebenso Brunnen im Wald, alte Holzverladerampen oder Bewässerungssysteme, aber auch Forst-Abteilungssteine, die nur in den Wäldern in Baiersbronn vorkommen.

Hausinschrift in Röt gibt Hinweis auf Dorfbrand

Dass auch Hausinschriften wichtige Kleindenkmale sind, weiß Catharina Frey zu berichten. So konnte sie in Röt durch eine dokumentierte Hausinschrift das Datum des großen Dorfbrands nachweisen.

Seit vielen Jahren dokumentiert Frey Grenzsteine. In Klosterreichenbach hat die ehrenamtliche Mitarbeiterin die Grenzsteine der gesamten Markung erfasst: „Alle 100 Meter steht ein Stein, dazwischen sind vereinzelt auch Läufersteine zu finden“, berichtet sie.

Markungsgrenze zwischen Dietersweiler und Glatten Foto: Waltraud Günther

Auch Karl Gotsch ist seit vielen Jahren bei den Kleindenkmalfreunden aktiv – und dort unersetzlich. Denn der Baiersbronner scannt und speichert die Erfassungsbögen aller Kleindenkmale samt Zeichnungen und Fotos und pflegt alles in eine große Datenbank ein. In vielen vielen Ehrenamtsstunden hat Gotsch so mehrere Tausend Kleindenkmale im Kreis Freudenstadt digitalisiert.

Gotsch speichert alle Daten in der öffentlich zugänglichen Landkreis-Datenbank Bürger- GIS. Parallel dazu werden die analogen Erfassungsbögen im Archiv verwahrt.

Kleindenkmale in Neuneck: Sühnekreuze aus dem Mittelalter Foto: Waltraud Günther

Zwar ist den Kleindenkmalerfassern bekannt, dass bereits vor Jahren in mehreren Gemeinden Kleindenkmale durch Ehrenamtliche von Heimatvereinen erfasst wurden. Aber, so Gotsch ratlos: „Heute weiß kein Mensch mehr, wo die entsprechende CDs oder die Aufschriebe dazu sind.“ Dringend bittet er daher: „Wer hierüber Informationen hat, möge sich bitte melden. Wir wollen doch nichts erfassen, was schon dokumentiert ist.“

Im Horber Raum fast alles dokumentiert

Fast lückenlos dokumentiert sind dagegen die Kleindenkmale im Horber Raum. Dort gab es in den 1990er-Jahren eine aktive Gruppe, die die Kleindenkmale rund um die Stadt erfasst hat.

Viele andere Ortschaften, vor allem ganz Freudenstadt, Dornstetten oder Pfalzgrafenweiler, sind in der GIS-Kleindenkmal-Datenbank dagegen noch blinde Flecken, stellt Dorothee Kühnel bedauernd fest: „Die ganze Kreismitte fehlt. Und dabei gibt es doch gerade in unserer Region so viele besondere Kleindenkmale, die für die Nachwelt dokumentiert werden sollten.“ Deshalb ist Kühnel dringend auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Freude daran haben, sich einzubringen.

Dass das Entdecken und Erfassen von Kleindenkmalen Freude macht, können Catharina Frey und Karl Gotsch nur nachdrücklich bestätigen

Systematische Erfassung im ganzen Land

Der Verein

Die Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg (GEEK) ist ein gemeinnütziger Verein, den engagierte Kleindenkmalfreunde 1985 gegründet haben. Seither werden Kleindenkmale in Baden-Württemberg systematisch erfasst.

Kreis Freudenstadt

Unter der Anleitung von Dorothee Kühnel vom Baiersbronner Gemeindearchiv ist eine Gruppe Ehrenamtlicher dabei, die Kleindenkmale im Kreis Freudenstadt zu erfassen. Dokumentiert sind alle bisher erfassten Kleindenkmale im Geo-Informations-System Bürger-GIS des Landkreises (Themenbaum Kleindenkmale).

Kontakt

Weitere Helfer sind willkommen, ihre Zeit können sie sich je nach Wunsch frei einteilen. Als Ansprechpartnerin steht Dorothee Kühnel unter Telefon 07442/12 16 63 oder per E-Mail an info@gemeindearchiv-baiersbronn.de zur Verfügung.