Faszination Dinosaurier: Die Sammlung in Trossingen ist um einen T-Rex reicher

Ein Tyrannosaurus rex kommt ins Auberlehaus. Dank 3-D-Druck ist das neue Exponat für das Trossinger Museum erschwinglich.
„Wenn einer eine Reise tut…“ - Volker Neipp, Leiter des Museums Auberlehaus ist geschäftlich oft auf Reisen, stößt dabei immer wieder auf Besonderheiten anderer Länder. Es kann aber auch, wie Anfang des Jahres, vorkommen, dass er in London auf den Bericht einer deutschen Zeitung stößt, der ihm keine Ruhe lässt. Steht doch tatsächlich im oberschwäbischen Schemmerhofen das Skelett eines Tyrannosaurus rex, das dort im Freien bereits zur Kinderattraktion geworden ist.