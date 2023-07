Bereits am Samstagmorgen trafen sich die Mitglieder der Clubs „Schwalbenquäler“ und „Nattern“, die sich zur ersten Ausfahrt bereit gemacht hatten. Ein schnelles Foto für den Schwabo – und schon ging es auf Tour in Richtung Wolfach-Kirnbach.

Am Rande erzählte der Haslacher Hermann Walter über seine DKW aus dem Jahr 1958, mit der er aufgrund der Kubikmeter-Zahl zwar nicht an den Ausfahrten teilnehmen durfte, die aber trotzdem ein echter Hingucker war. Als junger Kerl habe er schon angefangen, Mopeds und Motorräder zu sammeln. „Die Menschen stiegen damals auf Autos um, die Mopeds und Motorräder standen in den Scheunen – und waren für einen Kasten Bier oder einen Zwanziger zu haben“, blickte er zurück. Die Technik der Zweiräder war für ihn leicht zu verstehen.

Mit etwa 35 Jahren kam die Faszination für die alten Gefährte dazu. Im Laufe der Jahre habe er gut 60 Mopeds und Motorräder gesammelt. Die DKW wäre ehemals in der DDR gebaut worden. Für Autos habe er sich wenig interessiert, schließlich sei er kein Automechaniker. Und dass man heute selbst zum Wechseln einer Glühbirne in die Werkstatt müsse, sei nicht mehr nachvollziehbar.

Für die Teilnehmer am Schliffsteitreff waren im Vorfeld fünf Touren in die nähere Umgebung geplant worden. Wer mindestens drei Touren fuhr – und am jeweils angegebenen Punkt ein Gruppenbild schoss – konnte sich am Gewinnspiel beteiligen. Dafür durften die Gruppen allerdings nicht größer als 20 und Fahrer haben und das Gruppenfoto musste bei der Tourist-Info vorgezeigt werden. Am Ende winkten nützliche Gewinne in Form von Öl und Benzin.

Nachmittags waren dann gut 60 Fahrzeuge im Klostergarten zu sehen. Die Gespräche drehten sich natürlich um die Mopeds, die schönsten Touren und die besten Events.

Abends wurde im Klostergarten dann gefeiert, als die neue Formation „Mannish Boys“ erstmals in der Besetzung mit Klaus-Dieter Ruf (Schlagwerk), Wolfgang Winterhalder, Manuel Seitz und Peter Dold (alle Gitarre und Gesang) vier Stunden lang für beste musikalische Unterhaltung sorgte. Mitorganisatorin Laura Heizmann oblag dann die Auszeichnung der Touren-Gewinner. Sie bedankte sich zunächst bei allen Teilnehmern und erklärte: „Wir haben das Treffen veranstaltet, um alle Fahrer einmal nach Haslach einzuladen.“ Das Gewinnspiel sei veranstaltet worden, um einerseits die Gegend kennenzulernen und andererseits die Anreise und das mitfeiern der Gäste zu würdigen. Mit den Touren Gengenbach-Fußbach, Wolfach Kirnbach und den Hofstetter Salmensbach gewannen schließlich die Haslacher „Schwalbenquäler“. Rolf Sonntag und Annette Krahl nahmen den Gewinn dankend entgegen.

Der Name

„Schliffsteitreff“ trägt der Tatsache Rechnung, dass die alten Mopeds beim Sitzen und in der gesamten Haltung mitunter sehr unbequem sind. Nach der Ausfahrt wirkt der Gang der Fahrer dann mitunter etwas unförmig und es heißt: „Du laufsch, als wenn du uf´m Schliffstei (Schleifstein) g´ritte wärsch“.