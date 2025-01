Ringtreffen, Nachtumzüge und Narrensprünge: In diesem Jahr kommen Fastnachts-Liebhaber voll auf ihre Kosten, die närrische Zeit dauert länger als sonst und der Kalender ist gut gefüllt. Eine Auswahl an Veranstaltungen, bei denen sich ein Besuch lohnt.

Vielerorts ist die fünfte Jahreszeit bereits in vollem Gange. Seit dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, gibt es für die Narren aus der Region kein Halten mehr.

Ihren Höhepunkt erreicht die Fasnet beziehungsweise Fastnacht zwischen dem Schmotzigen Donnerstag und Fastnachtsdienstag, vom 27. Februar bis 4. März, bis am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. Bis dahin sind es noch etwa sieben Wochen. Zeit genug für alle Fasnetsliebhaber, um die närrischen Höhepunkte zu besuchen.

Wir zeigen eine Auswahl an Fasnetsveranstaltungen in der Region.

Kreis Rottweil

Die Narrenzunft Schiltach wird 75 Jahre alt und veranstaltet zu diesem Anlass am 11. Januar um 19 Uhr einen Fackelumzug mit über 1300 Hästrägern. Anschließend findet in der Friedrich-Grohe-Halle der Jubiläumsabend statt. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Narrenzunft.

Am 11. Januar veranstalten die Erzknabberteufel ihre traditionelle Teufelsnacht in Aichhalden. Davor findet ein farbenfroher Nachtumzug statt. Los geht es ab 19 Uhr.

Vom 17. bis 19. Januar feiert die Narrenzunft in Herrenzimmern ein Narrentreffen. Das 50-jährige Jubiläum beginnt am Freitag, um 16 Uhr, mit der Totenehrung auf dem Friedhof und dem Narrenbaumstellen an der Sonne. Anschließend folgt der Rössle-Umzug und der Fassanstich mit Showtanzabend im Festzelt. Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr mit einem Kinderumzug. Um 19 Uhr findet ein Nachtumzug statt, auf den ein Brauchtumsabend folgt. Weiter geht es am Sonntagmorgen um 9 Uhr mit der Narrenmesse. 26 Zünfte begeistern dann ab 13 Uhr beim großen Jubiläumsumzug die Zuschauer. Mehr Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Narrenzunft.

Auch in Leinstetten steht in diesem Jahr ein großes Jubiläumswochenende an: vom 24. bis 26. Januar feiert die Narrenzunft dort ihr 50-jähriges Jubiläum. Auf die Hästräger und Besucher wartet ein dreitägiges Programm mit einem Fackelumzug der Waldgau-Zünfte, dem Brauchtums- und Jubiläumsabend und einem großen Jubiläumsumzug am Sonntag. Mehr Infos gibt es hier.

Das Jubiläumswochenende „100 Jahre Narrenzunft Bochingen“ steht bevor. Es beginnt am Freitag, 7. Februar, mit dem Brauchtumsabend des Narrenrings „Oberer Neckar“. Das Programm am Samstag startet um 12.30 Uhr mit dem Narrensprung des Narrensamen und anschließendem Brauchtumsnachmittag im Festzelt. Abends steigt ab 19.25 Uhr die große Geburtstagsparty. Rund 3500 Hästräger begeistern dann am Sonntag, ab 13.30 Uhr, beim großen Jubiläumsumzug die Zuschauer. Mehr Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Narrenzunft.

Wenn es am Fasnetssmontag, 3. März, in Rottweil 8 Uhr schlägt, dann geht den Narren das Herz auf: Der historische Narrensprung beginnt. Tausende Federahannes, Gschell, Biß, Schantle und Fransenkleidle jucken durch das Schwarze Tor. Viele Zuschauer warten dann am Straßenrand der historischen Innenstadt, um sich das Ganze anzuschauen. Für mehrere Stunden ziehen die Rottweiler Narren die ganze Hauptstraße hinunter, bis das Spektakel schließlich am Friedrichsplatz sein Ende findet. Ein zweiter Narrensprung wird am Dienstagmorgen um dieselbe Zeit veranstaltet, der dritte am Dienstagnachmittag um 14 Uhr. Für die Zuschauer ist der Besuch kostenlos.

Mehr als 3500 Narren feierten im letzten Jahr einen prächtigen Narrensprung am Fasnetsmontagmorgen. (Archivbild) Foto: Bodo Schnekenburger

Der Fasnetshöhepunkt in Schramberg ist ein nasskaltes Vergnügen: die „Da-Bach-na-Fahrt“. In Zubern fahren wagemutige Fastnachtsfans die Schiltach hinunter. Ehe es so weit ist und am 3. März, um 13 Uhr, der Startschuss fällt, gibt es allerdings ab 10.30 Uhr einen Umzug mit den Zubern durch die Innenstadt. Die „Gefährte“ sind aufwendig dekoriert. Manche erinnern an die Mottowagen beim rheinischen Karneval. Rund 30.000 Zuschauer erleben anschließend mit, wie die „Da-Bach-na-Fahrer“ die Fahrt durch die eiskalte Schiltach und über drei Rutschen meistern. Genaue Infos zum Ablauf gibt es hier.

Am Fasnetsmontag findet wieder die große Da-Bach-na-Fahrt statt (Archivbild). Foto: Wegner

Natürlich darf in dieser Auflistung auch der große historische Narrensprung in Oberndorf nicht fehlen. Mehr als 2000 Kleidlesträger sowie Musiker ziehen am Fasnetsdienstag, ab 8.30 Uhr, durch die Stadt und in etwas kleinerer Besetzung noch mal um 14.30 Uhr. Auch für Nicht-Oberndorfer mal ein Grund, der Neckarstadt einen Besuch abzustatten. Am Ende des Sprungs gibt es in der Talstadt einen großen Narrenreigen, bei dem alle teilnehmenden Musikkapellen abwechselnd noch einmal den Oberndorfer Narrenmarsch spielen.

Für Zuschauer ist das Spektakel kostenlos. Alle Infos zum Oberndorfer Narrensprung gibt es auf der Internetseite der Narrenzunft.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Am 11. und 12. Januar steht das Grenzsteintreffen in Brigachtal an. Die Narrenzunft lädt am Samstag zum Brunnenaufbau, Brauchtumsabend und Gardeball mit Grenzsteinparty ein. Am Sonntag findet dann nach der Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang, um 13.30 Uhr, der Umzug mit 34 Zünften statt. Weitere Infos gibt es hier.

Vom 24. bis 26. Januar findet im Rahmen der "50 Jahre Raumschaft Geisingen" ein Narrentreffen in Gutmadingen statt. Gleichzeitig feiern die Burgbläri vom Narrenverein Gutmadingen ihr 30-jähriges Bestehen. Die Hästräger und Zuschauer erwartet dort neben dem Nachtumzug mit anschließender Party am Freitag, einem Brauchtumsabend aller Narrenzünfte der Raumschaft Geisingen am Samstag und Narrenmesse, Zunftmeisterempfang und Umzug am Sonntag. Mehr Details zum Narrentreffen gibt es auf der Webseite der Narrenzunft.

Unter dem Namen „150 durch 3 Freundschaftstreffen“ veranstalten die drei Hexenzünfte anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums am 1. und 2. Februar das Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung e.V. in Donaueschingen. Am Samstag stehen Narrenbesen stellen, ein Kinderumzug, ein Nachtumzug, die Winteraustreibung und der Brauchtumsabend auf dem Programm. Sonntags findet um 14 Uhr der große Umzug der Schwarzwälder Narrenvereinigung statt.

Weiter geht es im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Landschaftstreffen „Baar“, welches am 8. und 9. Februar von der Narrenzunft Bad Dürrheim ausgerichtet wird. Das närrische Volk kann sich am Samstag unter anderem auf das Narrenbaumstellen, diverse Brauchtumsvorstellungen, einen närrischen Gottesdienst und närrisches Treiben in den Lokalen und Besenwirtschaften freuen. Der Umzug am Sonntag beginnt um 13.30 Uhr: Dort werden 37 Zünfte und rund 5000 Hästräger und Musikanten zu sehen sein. Mehr dazu gibt es hier.

Am selben Wochenende, dem 8. und 9. Februar, feiert die Burgzunft Hammereisenbach ihr 50-jähriges Bestehen. Das gesamte Festprogramm gibt es auf der Webseite der Narrenzunft.

Der 42. Fackelumzug der Triberger Teufel findet am 27. Februar statt. Um 19 Uhr startet die närrische Veranstaltung mit dem Teufelstanz im Narrendorf. Danach geht das närrische Treiben im Narrendorf und in den Lokalen weiter.

Die Triberger Teufel sind am Schmotzigen Donnerstag unterwegs. (Archivfoto) Foto: Michael Kienzler

Wenn Tausende Hästräger aus Nah und Fern die Sturmbaldstraße und die Muslen herunterlaufen, -springen oder -fahren, dann gibt es immer wieder ein einmaliges Bild in der Schwenninger Innenstadt. Alle Jahre wieder lassen sich Zehntausende Zuschauer das Spekakel in Schwenningen nicht entgehen. In diesem Jahr findet der große Umzug am Sonntag, 2. März, um 14 Uhr, statt.

Der Schwenninger Hansel zieht durch die Stadt. Foto: Kienzler

Eine weitere große Veranstaltung im Schwarzwald-Baar-Kreis ist der große Umzug durch die historische Innenstadt von Villingen, der am Dienstag, 4. März, um 13.30 Uhr startet. Dann feiern rund 8000 Hästräger zusammen mit den jährlich rund 40.000 Besuchern den Höhepunkt der Villinger Fasnet.

Tausende Zuschauer kommen zum traditionellen Spektakel in die Villinger Innenstadt. Foto: Marc Eich

Zollernalbkreis

Das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsring Zollernalbkreis findet am 8. und 9. Februar in Bisingen statt. Die Narrenzunft informiert auf ihrer Internetseite über die Details zur Veranstaltung.

Für die Narrenfreunde Heuberg geht es in diesem Jahr nach Hartheim. Dort findet am 23. Februar das Ringtreffen mit Ringumzug und anschließendem buntem Treiben im Dorf statt.

Die Michelezunft Hartheim freut sich auf das närrische Treiben. (Archivbild) Foto: Katja Weiger-Schick und Peter Weiger

Kreis Calw

Nach dem Abstauben am Dreikönigstag am 6. Januar geht die schwäbisch-alemannische Fasnet im Kreis Calw weiter. Am 10. bis 12. Januar steht das große Fasnetswochenende in Hochdorf an. Am Freitag veranstaltet die Narrenzunft ab 19 Uhr eine Narrenpartyin der Daxburghalle, am Samstag ist auf der Kinderfasnet etwas für die kleinen Narrenfreunde geboten und ab 19.30 Uhr findet der Brauchtumsabend statt. Ab 13.30 Uhr ziehen die Hästräger beim Umzug mit anschließender Dorfplatzfasnet durch die Straßen.

Am Rosenmontag, 3. März, findet der 18. Calwer Nachtumzug statt. Er beginnt um 19.01 Uhr. Die 1. Calwer Narrenzunft 04 e.V. organisiert das närrische Treiben in der Calwer Innenstadt und freut sich auf zahlreiche Häs- und Maskenträger, sowie viele Zuschauer. Weitere Infos gibt es hier.

Auch in diesem Jahr dürfte es beim Calwer Nachtumzug wieder einiges zu sehen geben. (Archivbild) Foto: Fritsch

Kreis Freudenstadt

Ende Februar, am 21. und 22., geht es in Freudenstadt rund. Das Fasnetswochenende startet am Freitagabend, um 20 Uhr, mit dem Brauchtumsabend. Weiter geht es am Samstag, um 14 Uhr, mit einem Fasnetsumzug. Abends steigt dann auf dem Fasnetsball ab 19.30 Uhr die Party.

Am Freitag, 21. Februar, feiert die Narrenzunft Dornstetten ihr 33-jähriges Bestehen mit dem Fackelumzug und einem Festabend. Am 23. Februar veranstalten die Dornstetter Drillerhansele ab 13 Uhr einen großen, farbenprächtigen Umzug mit vielen Hästrägern.