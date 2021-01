Fastnachts-Auftakt Narren weichen wegen Corona ins Internet aus

Die Narren in Haslach verkündeten ihr neues Fastnachtsmotto online:

Außerdem weckte der Kübelesmarkt Bad Cannstatt am Dreikönigstag seinen Brunnengeist in einer künstlerisch gestalteten Aufzeichnung für die Narren zu Hause.

Größere Narren-Veranstaltungen waren angesichts der aktuellen Corona-Lage sonst nicht geplant. "Es ist ein wirklich rabenschwarzer Tag", schrieb die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auf ihrem Facebook-Konto dazu.

Bereits am 11.11. hatten sich Zünfte in Baden-Württemberg kreativ auf die Fastnacht eingestimmt. Versammlungen und andere kleinere Aktionen gab es per Videoschalte, Narrenmärsche fielen allerdings aus.