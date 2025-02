Fastnacht in Wolfach: Möglichst viele Narrenfahnen sollen die Stadt schmücken

1 Ganz verschiedene Flaggen schmücken Wolfach. Foto: Lupfer

Die heiße Phase der Fasnet steht bevor – und das soll man in Wolfach auch sehen: „Die Narrenzunft freut sich sehr, wenn über die Hauptfasnet möglichst viele Narrenfahnen das Stadtbild in Wolfach schmücken“, schreibt Michael Zwikirs, neuer Ansprechpartner des Fahnen-Teams der Zunft. Zum Fasnet Ausrufen am Mittwochabend, spätestens zum Schmutzigen Donnerstag am 27. Februar, sollen die Fahnen üblicherweise hängen. Wer dabei Hilfe benötige, kann sich unter Telefon 07834/4 77 29 bei Michael Zwikirs melden. „Was zusätzliche Helfer angeht, ist’s noch überschaubar“, bilanzierte Zwikirs am Freitag auf Nachfrage. Perspektivisch sei Verstärkung für das Fahnen-Team also willkommen. Doch er selbst und ein bis zwei weitere Helfer würden schon zu dieser Fasnet gern ausrücken, um anderen beim Hissen der Fahnen zu helfen.