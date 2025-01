Fastnacht in St. Georgen: Narrentreiben, Umzüge und ein Geburtstag – das steht an

1 Seit 33 Jahren gehören die Nesthexen bei der St. Georgener Fastnacht dazu – das wird beim Jubiläumsball gefeiert. (Archivfoto) Foto: Jessica Müller

Der Engelegoascht ist wach – und in der Bergstadt nimmt die fünfte Jahreszeit Fahrt auf. Die ist nicht nur besonders lang, sondern hat auch eine ganze Reihe von Glanzlichtern zu bieten. Die Terminpläne der St. Georgener Zünfte sind jedenfalls voll.









Alle Zeichen stehen auf Fastnacht – auch in St. Georgen. Und die Narren brauchen in diesem Jahr Ausdauer: Vom offiziellen Start der fünften Jahreszeit an Dreikönig, der einmal mehr mit dem Engelegoaschterwecken in Peterzell begangen wurde, bis zum Aschermittwoch am 5. März, wartet die gut achtwöchige Fastnacht mit vielen Höhepunkten auf. Von Umzügen über bunte Abende bis hin zu einem Jubiläumsball – es wartet allerlei Unterhaltung.