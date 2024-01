Den Höhepunkt des Mühlenbacher Narrentreffens bildete der närrische Zug am Sonntagnachmittag. Mit 48 teilnehmenden Gastzünften, tausenden von Hästrägern und einer fünfstelligen Zahl an Zuschauern hob dieser die Gemeinde aus den Angeln.

Bei strahlendem Sonnenschein füllte sich das Dorf bereits zur Mittagszeit, in der Hauptstraße herrschte dichtes Gedränge. Als dann die Pendel-Busse einfuhren, säumten ungezählte Zuschauer die Umzugsstrecke entlang der B 33.

Von der Ehrentribüne aus wurden die einzelnen Zünfte begrüßt und vorgestellt. Allen voran präsentierte sich die Mühlenbacher Jubiläums-Zunft. Neben einem der allerersten Kleikekotzer-Häs war für die ehemaligen Narrenräte ein Elfer-Tandem mit Anhänger gebaut worden, in dem Ehren-Narrenvater Horst Keller und Kiechle-Wieber-Gründerin Lydia Keller durch den Umzug gefahren wurden.

Und so zeigten sich der amtierende Narrenrat, Müllermichele und Kleiekotzer, Kaffeetanten und Kiechle-Wieber zusammen mit den Musikern der Blechmechoniger vor der beeindruckenden Kulisse bestens aufgelegt. Mit viel Narri-Narro, handgemachter Guggenmusik verschiedener Formationen und gut aufgelegten Hästrägern kamen die Zuschauer auf ihre Kosten.

Für die Jüngsten am Zuschauerrand gab es viele Süßigkeiten, die Erwachsenen durften sich mitunter über Hochprozentiges und allerlei Schabernack freuen. Konfetti in unterschiedlicher Form war ebenso im reichhaltigen Angebot wie die üblichen Federn der Schuhu-Hexen, dicke Farbstifte und Häs-Zubehör wie Besen oder ausklappbare Holzscheren.

Zwei Stunden lang ging die Narretei

Diese kamen auch reichlich zum Einsatz, denn eine besonders beeindruckende Formation von Hästrägern war extra aus dem benachbarten Haslach gekommen, um der Mühlenbacher Paten-Zunft zu gratulieren und den Umzug zu bereichern.

Am Ende wurde den mehr als zehntausend Zuschauern zwei Stunden lang viel Unterhaltung und viel Narretei geboten – das Narrentreffen wird bestimmt vielen in Erinnerung bleiben.

Die Geburtstagsfeier

Bereits am Samstag begann die Feier zum 44. Geburtstag der Mühlenbacher Narrenzunft mit dem Narrenbaumstellen durch die befreundeten Narren der Rehbock-Zunft aus Volkertshausen. Am gleichen Tag gab es auch ein großes Narrentreffen, dass sich über ausgesprochen großen Zulauf freuen konnte: Die Zelte waren allesamt dicht besetzt und für Stimmung sorgten Guggenmusiken aus Sasbachwalden, Hofstetten und Haslach (wir berichteten). Am Sonntag folgte dann der große Umzug und der Zunftmeister-Empfang.