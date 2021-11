1 Das neugewählte Vorstandsteam der Talbachhexen (von links) mit Claudia Stecher, Matthias Lachnit, Sabrina Hepting und Thorsten Thebert. Foto: Kaletta

Ob im nächsten Jahr die Fastnacht wie gebräuchlich gefeiert werden kann, ist derzeit noch völlig offen. Die Talbachhexen sind auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Mit einer kompletten Vorstandsriege können sie in ihr neues Vereinsjahr gehen.















Link kopiert

VS-Marbach - Das Treffen der Mitglieder zur diesjährigen Hauptversammlung in der Marbacher Festhalle war von den Verantwortlichen bestens geregelt. Rückblickend erinnerte Vorsitzender Matthias Lachnit an die zwangsweisen ruhigen Zeiten, in denen viele Veranstaltungen ausfallen mussten. 2019 wurde mit der Teilnahme am Marbacher Nikolausmarkt beendet. Das Jahr 2020 konnte noch mit den üblichen Zeremonien wie Hexentaufe, Häskontrolle, Rathausstürmung und Kinderbefreiung begonnen werden. Insgesamt nahmen die Hexen an sieben Umzügen in Nachbarorten und in der Schweiz teil.

Busfahrten bereiten Hexen Sorgen

Die Teilnahme an den Umzügen tagsüber sei recht gut gewesen, bei den Nachtumzügen weniger. Gedanken müsse man sich auch über die erforderlichen Busfahrten zu den Umzügen machen, für die der Busunternehmer 600 bis 700 Euro in Rechnung stelle. Wenn von 45 bis 50 Sitzplätzen gerade mal 19 belegt werden, sei es eine unrentable Sache.

Im Ort konnte noch das Narrenstüble eingerichtet werden. Hierzu bemerkte Lachnit, dass es nicht einfach sei, den Betrieb stets mit der passenden Anzahl von Helfern zu leiten, teilweise habe es zu viel, teilweise zu wenig Personal gegeben. Er schlug vor, in Zukunft das Angebot von Speisen und Getränken für den Außenbereich besser zu bewerben.

Nikolausmarkt fällt mangels Teilnehmer aus

Fest stehe, dass es in diesem Jahr keinen Nikolausmarkt geben werde. Wie Lachnit informierte, haben sich zu wenig Teilnehmer gemeldet. Zuversichtlich sei er, dass im Januar 2022 die traditionelle Hexentaufe mit Häskontrolle stattfinden könne. Den Hexenball in der Halle wird es nicht geben, egal mit welchen einzuhaltenden Vorschriftsmaßnahem, bezüglich Corona sei das Risiko zu groß. Vorstellbar sei im Ort eine kleine Straßenfastnacht. Auch einige Umzüge in Nachbarorten seien geplant.

"Trotz aller Umstände, zumal auch ohne wichtige Einnahmen, habt ihr versucht, den Verein aufrecht zu erhalten", lobte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple. Als positiv bezeichnete sie, dass nach der Wahl alle Vorstandsposten mit einer guten Mischung besetzt werden konnten.

Info über die Regularien:

Für weitere zwei Jahre wurde Matthias Lachnit zum ersten Vorsitzende gewählt, als Vertreter neu im Team Thorsten Thebert für ein Jahr, die Kasse wird von Sabrina Hepting geführt, Schriftführerin ist Claudia Stecher. Beiräte sind Benedikt Reiser, Maurice Petschovsky, Sebastina Neuberg und Anna Thebert.

Für 25-jährige Zugehörigkeit mit dem Orden in Gold wurden geehrt: Karl-Heinz Völkel, Brigitte Bertsche, Rolf Effinger und Tina Scheyerle.

Den Orden in Silber für zehn Jahre erhielten Jo Petschovsky, Maurice Petschovsky, Corinna Ring, Thomas Stecher, Barbara Baschnagel, Patrick Epple, Manuel Petschovsky, Pina Petschovsky und Gertrud Rietz.