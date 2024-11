Das Motto für die anstehende Fastnacht, ausgewählt aus 19 Vorschlägen, stammt von Burgrat Florian Schreiber.

Den Narrenbaum zum 50-jährigen Bestehen spendet Rolf Haase. Dieser wird nicht wie gewohnt am Schmutzige Dunschdig, sondern bereits am Samstag, 8. Februar, vor dem Kinderumzug aufgestellt. Als Zunftmeister fungiert erneut Patrick Preisinger, Stellvertreter ist Sebastian Stumpp.

Lesen Sie auch

Parallel laufen die Vorbereitungen für das Festwochenende: 8. und 9. Februar werden noch lange in Erinnerung bleiben – genauso wie sich jetzt noch viele an das Narrentreffen zum zehnjährigen Bestehen im Jahr 1985 erinnern: Nach dem Brauchtumsabend am Samstag in Vöhrenbach durfte man am Sonntag 23 Gastzünfte, die Heimatgilde mit ihrem Hofstaat, 13 Musikvereine und drei Fanfarenzüge beim Umzug begrüßen. 6000 Zuschauer kamen. Ohne die Hilfe der Bevölkerung wäre ein solches Ereignis damals wie auch heute nicht möglich.

Und die ist auch heuer wieder gefragt: Zur Zeit füllen die Mitglieder den Arbeitsplan. Die „Haustür-Aktion“ ist von Erfolg geprägt, nahezu alle Angesprochenen helfen beim Treffen mit. „Die Bereitschaft, eine Schicht zu übernehmen, ob im Festzelt oder in der Halle, ist umwerfend“, so Hildegard Haase, die nur noch wenige freie Zeiten hat. Ebenso freundlich wird die Spendenaktion unterstützt. „Dieses Jubiläum unterstützen wir gerne, das kommt ja nicht jedes Jahr vor“ hört man immer wieder.

Infos gibt es unter www.burgzunft-hammereisenbach.de.