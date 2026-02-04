Fastnacht in Furtwangen: Das Gewohnte auf den Kopf zu stellen

Die Fastnachtsausstellung „Narren, Klang & Tradition“ ist noch bis zum 23. Februar in der Hochschule Furtwangen zu sehen.
„Die Hochschule Furtwangen und die Furtwanger Fastnacht habe eine lange Verbindung. 1913 haben nämlich die Schüler der Uhrmacherschule, aus der später die Hochschule entstand, den ersten Hemdglunker-Umzug in Furtwangen ins Leben gerufen“. Mit dieser historischen Einordnung eröffnete Alexandra Bormann, Rektorin der Hochschule Furtwangen (HFU) die Ausstellung „Narren, Klang & Tradition – Kulturerbe schwäbisch-alemannischer Fasnet in Furtwangen“.