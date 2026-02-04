Fastnacht in Furtwangen: Das Gewohnte auf den Kopf zu stellen

Die Fastnachtsausstellung „Narren, Klang & Tradition“ ist noch bis zum 23. Februar in der Hochschule Furtwangen zu sehen.

„Die Hochschule Furtwangen und die Furtwanger Fastnacht habe eine lange Verbindung. 1913 haben nämlich die Schüler der Uhrmacherschule, aus der später die Hochschule entstand, den ersten Hemdglunker-Umzug in Furtwangen ins Leben gerufen“. Mit dieser historischen Einordnung eröffnete Alexandra Bormann, Rektorin der Hochschule Furtwangen (HFU) die Ausstellung „Narren, Klang & Tradition – Kulturerbe schwäbisch-alemannischer Fasnet in Furtwangen“.

Die Ausstellung im historischen Hochschulgebäude ist Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Narrenzunft Furtwangen. Bei der Vernissage erweckte Roland Wehrle, ehemaliger Präsident und Ehrenpräsident der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte, die über 300-jährige Geschichte der Furtwanger Fastnacht mit Bildern und historischen Anekdoten zum Leben.

Tradition stärken

„Eigentlich läuft die Fasnet dem seriösen wissenschaftlichen und geregelten Hochschulalltag zuwider. Aber genau das ist ja der Sinn: Das Gewohnte auf den Kopf zu stellen und das Leben von einer anderen Seite zu betrachten. Daher planen wir zur Fastnachtszeit auch immer eine Pause in unserer Prüfungsphase ein“, berichtete die Rektorin. „Mit der Ausstellung in der Hochschule können wir dieses Jahr sogar noch direkter die Tradition stärken und begleiten.“

In Gebäude G sind die vier Ausstellungsräume nach Themen sortiert und beherbergen Fotos, Masken, Urkunden und vieles mehr zum Verbandsgebiet, den 13 Mitgliedzünften der Landschaft Schwarzwald und der Furtwanger Fastnacht. Außerdem gibt es einen Multimediaraum, in dem restaurierte und digitalisierte Filme gezeigt werden.

Eintritt frei

Die Ausstellung läuft bis zum 23. Februar und kann donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr in Gebäude G (Baumannstraße 38) besucht werden.

Der Eintritt ist kostenfrei, über Spenden für die Jugendarbeit freut sich die Narrenzunft Furtwangen.