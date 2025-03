Fastnacht in Donaueschingen: Sieben Kneipen, sieben Gruppen

Fastnacht in Donaueschingen

1 Super Fasnetstimmung von sieben Musikgruppen in sieben Kneipen: Kai Armbruster sorgt beim Eschinger Gaudimusikobed mit seiner (Familien-) Stumpenkapelle nicht nur im Café Reiter für Fasnethochstimmung. Foto: /oland Sigwart

Beim Gaudimusikobed sind die sieben Gaststätten voll besetzt. Die „Stadtstreich(l)er“ sind derweil auf Abschiedstournee.









Link kopiert



Auch bei seiner elften Auflage war der Eschinger Gaudimusikobed am Fasnetsamstag ein absoluter Stimmungsvolltreffer. In sieben bis auf den allerletzten Platz voll besetzten Gaststätten sorgten sieben verschiedene (Musik-)Gruppen für ein Fasnet-Stimmungshoch. Das Besondere, das den von der Narrenzunft „Frohsinn“ organisierten Gaudimusikobed einmalig macht: Die Gäste können den ganzen Abend in derselben Gaststätte sitzen bleiben, und die sieben beteiligten (Musik-)Gruppen geben hintereinander ihre Stücke zum Besten und bewegen sich von Kneipe zu Kneipe.