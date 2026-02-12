Fastnacht in der Stadt: So fröhlich feiern die Narren in Blumberg

Pünktlich am Schmutzigen Donnerstag haben die Narren in Blumberg das Kommando übernommen. Angeführt von der Blumberger Stadtkapelle, wo sich besonders die Musikantendamen in fantasievolle Kostüme geschwungen hatten, eroberten die Zünfte im Takt nach närrischem Konzept die Straßen. Schulen, Kindergärten und Seniorenheime wurden befreit und zum Schluss das Rathaus gestürmt.

Der bunte Lindwurm unter dem Kommando der beiden Narrengesellschaft-Vorstandsmitglieder sowie Burgpfeifer Stephan Braun und Tim Lengsfeld ließ es besonders in den Blumberger Lehranstalten krachen. So ziemlich alle zehn Blumberger Narrenvereine hatten sich dem Zug angeschlossen und sorgten für ein lautstarkes und buntes Spektakel. Mittendrin war auch der Bollerwagen von „Olivias Hafenkneipe“, die seit nun 22 Jahren den Befreiungszug bereichert. Hoch her ging es in den Schulen, wo besonders die Realschule mit schwungvollen Tanzschritten überzeugte.

Ob die Showeinlagen der Schüler und Schülerinnen oder die Bewegungskunst des Lehrerkollegiums, beides war kaum zu toppen. Im Schulcampus übernahm Gesamtschulleiter Timo Link das Narrenzepter und präsentierte sich im wilden Outfit als ausdrucksstarker Einpeitscher. Sein Aufschrei „Wollt ihr zurück in den Unterricht?“ wurde mit einem lautstarken „Nein!“ gekontert. Mit südamerikanischen Rhythmen wurde die Mensa in eine Arena tanzender Schüler verwandelt.

Remmidemmi herrschte anschließend auch in den Kindergärten her, wo sich die Kleinsten in bunte Märchengestalten verwandelt hatten. Viel Dankbarkeit und Spaß war auch beim Besuch einiger Senioren- und Pflegeheime zu verspüren.

Lehrer ziehen den Narrenbaum

Die Narrenschar wurde überall mit viel Freude und klatschenden Händen begrüßt. Überall herrschte beste Laune und die Fastnacht bestimmte das Geschehen. Nach diesem Rundgang wurde nach kurzem Erholungsstopp in der ESB der Narrenbaum von den Lehrern durch Blumberg gezogen und fachmännisch und unfallfrei vom Bauhof aufgestellt. Anschließend wurde das Rathaus gestürmt.

Stephan Braun und Tim Lengsfeld als Rädelsführer

Es war nicht so einfach, alle aus ihrem Beamtenschlaf zu wecken, doch die zwei Rädelsführer Stephan Braun und Tim Lengsfeld verschafften sich lautstark Gehör. Ihr Dialog mit Bürgermeister Markus Keller, der kurz vor einer größeren Amerika-Reise steht, war voll von geschliffenen Wortspielen. „Das Rathaus ist ab heut in närrischer Hand. Jetzt herrschen hier endlich Witz und Verstand“ war nur eine der närrischen Parolen. Keller, bekannt für seine Schlagfertigkeit, war nie um eine Antwort verlegen und machte seinem Ruf als Obelix von Blumberg alle Ehre. Nach diesem Wortgefecht machten sich alle zum Verzehr einer Gulaschsuppe auf in die Stadthalle. Beim Treffpunkt Narrendorf wurde dann weiter gefeiert.