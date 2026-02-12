Fastnacht in der Stadt: So fröhlich feiern die Narren in Blumberg

Ein großes Spektakel waren die Schülerbefreiung und der Rathaussturm. Schüler und Lehrer boten tolle Darbietungen und der Bürgermeister bewies seine Schlagfertigkeit.
Pünktlich am Schmutzigen Donnerstag haben die Narren in Blumberg das Kommando übernommen. Angeführt von der Blumberger Stadtkapelle, wo sich besonders die Musikantendamen in fantasievolle Kostüme geschwungen hatten, eroberten die Zünfte im Takt nach närrischem Konzept die Straßen. Schulen, Kindergärten und Seniorenheime wurden befreit und zum Schluss das Rathaus gestürmt.