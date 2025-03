Fastnacht in Blumberg

1 Von einer Wolke aus beobachten die drei Engel Roswitha Fehrenbach, Manuela Widmann und Birgit Heizmann das Ortsgeschehen in Riedböhringen.Foto: Susanne Freitag Foto:

Viele lustige Sketche beim bunten Abend der Landfrauen in Riedböhringen sorgen für einen stimmungsvollen Abend.









Mit einem bunten Strauß voller Tänze und Sketche und sonstigem Klamauk veranstalteten die Landfrauen aus Riedböhringen am Samstag ihren bunten Abend in der Mehrzweckhalle in Riedböhringen.