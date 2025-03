1 Mit prachtvollen Astronautinnen und Marsmännchen gelang der Start ins All und einer anderen Dimension. Foto: Hans Herrmann

Die Narrengesellschaft Blumberg hob bei ihren zwei Programmabenden in unendliche Ferne ab.









Dass es hinter dem Horizont immer weiter geht, wurden von den Akteuren auf der Bühne mit einem Raketenstart in den Sternenhimmel in außerirdischer Fastnachtskunst ins All gebracht. Ein begeistertes Publikum flog förmlich mit und ließ sich in eine andere Welt versetzen.