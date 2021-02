Fastnacht im Schwarzwald Narren zürnen dem Polizeipräsidium

Mit Datum vom 29. Januar bekamen die Zunftmeister der Region demnach ein Schreiben der Polizeireviere zugesandt, im Namen des Polizeipräsidiums. Darin wurden die Zunftmeister aufgefordert, die Vereinsmitglieder ausdrücklich auf die Coronaregeln hinzuweisen. Darüber hinaus werden die Vereinsoberen daran erinnert, dass die aktuell geltende Corona-Verordnung jegliche öffentliche Veranstaltungen verbiete, genauso wie im privaten Bereich. "Die Polizei wird die traditionellen närrischen Tage besonders im Blick haben und bei Verstößen gegen die geltenden Vorschriften konsequent einschreiten." Im Nachgang wurden laut Mitteilung der VSAN alle Zunftmeister von den Polizeirevieren angerufen und gefragt, ob sie das Schreiben auch gelesen hätten. Einer der Zunftmeister kommentierte dies laut Pressemitteilung gegenüber den Präsidialen der Vereinigung mit den Worten: "Ich komme mir vor wie ein Verbrecher."

Kein Rahmenbefehl aus dem Innenministerium

Die genannten Präsidenten zeigen sich "verwundert und zutiefst enttäuscht über das extrem restriktive Vorgehen des Polizeipräsidiums Konstanz gegen unsere Narrenzünfte". Und noch mehr: Es gab laut dem Schreiben am 28. Januar eine Videokonferenz mit den verantwortlichen Beamten. Es sei den Präsidenten darin wo mitgeteilt worden, dass Ursache für diese Haltung eine Anordnung des Innenministeriums sei.

Dieses wurde von den Narrenvereinigungen befragt, die Antwort in dem Schreiben zitiert: "Gerne möchte ich klarstellen, dass es keine Anweisung/Anordnung von oben, also vom Innenministerium gab. Im Gegenteil es wurde dieses Jahr verzichtet, einen sogenannten Rahmenbefehl Fasnet an die Präsidien zu versenden." Wie Wehrle und Kollegen mitteilen, gäbe es in ganz Baden-Württemberg kein weiteres Polizeipräsidium, das ein solches oder ähnliche Schreiben an die Narrenzünfte verschickte oder ein solch restriktives Vorgehen an den Tag gelegt habe.

Das Schreiben legt nochmals die Vorgehensweise der vergangenen Monate dar: Die Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Narrenvereinigungen habe intensiv über die Fastnacht und Corona diskutiert. So wurden bereits im September 2020 alle Umzüge und Saalveranstaltungen dieser 14 Narrenverbände abgesagt und empfohlen: Sollte es zu unangekündigten Aktivitäten kommen, sollten diese vor der Umsetzung mit Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und dem jeweiligen Ordnungsamt abgesprochen werden. Man appellierte zusätzlich an die Vernunft und die Disziplin der Teilnehmer und forderte auf, kreative Ideen zu entwickeln. Und genau aus diesem Grund sei es "völlig unverständlich, weshalb das Polizeipräsidium Konstanz über deren Polizeiposten, ohne Rücksprache mit uns Verbänden" das Schreiben an alle Narrenzünfte geschickt hätten. Es komme einem kompletten Fastnachtverbot sehr nahe. "Dies kann nicht der Stil sein, wie man mit mündigen Bürgern umgeht, die sich hoch verantwortungsvoll im Ehrenamt engagieren", erklären die Narrenpräsidenten in ihrem Schreiben weiter.

Jetzige Zeit erfordere differenziertes Vorgehen

Man nennt das Beispiel Möhringen, wo aufgehängte Fastnachtsbändel wieder abgenommen werden mussten. Es wurde argumentiert, dieses würde zum Feiern animieren. Der Sprecher des Polizeipräsidiums erklärte jedoch an anderer Stelle, wenn Bauhofmitarbeiter das übernehmen würden, sei dies nicht zu beanstanden. "Aus unserer Sicht ist das lächerlich." Die jetzige Zeit erfordere ein sensibles und differenziertes Vorgehen.