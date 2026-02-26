Fastenzeit in VS: Zwischen persönlicher Challenge und religiöser Bedeutung

An Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. 40 Tage des bewussten Verzichts. Wir haben mit Priester Thomas Mitzkus über Fastenzeit und ihre Bedeutung gesprochen.
An Aschermittwoch sind nicht nur die Feierlichkeiten der Fasnet beendet, sondern es beginnt auch die Fastenzeit. Vom 18. Februar bis zum 4. April verzichten Menschen auf bestimmte Dinge oder setzen sich persönliche Ziele in den 40 Tagen bis Ostersonntag. Die ursprüngliche Bedeutung dieser Zeit ist religiös – das hat sich in den vergangenen Jahre verändert. Der katholischen Priester Thomas Mitzkus hat uns seine Sicht auf die Fastenzeit geschildert.