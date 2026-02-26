Fastenzeit in VS: Zwischen persönlicher Challenge und religiöser Bedeutung

An Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. 40 Tage des bewussten Verzichts. Wir haben mit Priester Thomas Mitzkus über Fastenzeit und ihre Bedeutung gesprochen.

An Aschermittwoch sind nicht nur die Feierlichkeiten der Fasnet beendet, sondern es beginnt auch die Fastenzeit. Vom 18. Februar bis zum 4. April verzichten Menschen auf bestimmte Dinge oder setzen sich persönliche Ziele in den 40 Tagen bis Ostersonntag. Die ursprüngliche Bedeutung dieser Zeit ist religiös – das hat sich in den vergangenen Jahre verändert. Der katholischen Priester Thomas Mitzkus hat uns seine Sicht auf die Fastenzeit geschildert.

„Es gibt mehrere Namen für diese Zeit. Die Fastenzeit betont ja besonders, dass man bewusst auf Speisen – oder auf andere Dinge – verzichtet“, so definiert Priester Mitzkus die Fastenzeit.

Er betont wie wichtig es sei in diesen 40 Tagen sich selbst und dem Körper etwas Gutes zu tun. Er selber fastet eher klassisch, so der Priester. „Ich verzichte in dieser Zeit auf Alkohol, auf Süßigkeiten und schaue dann, welche kleinen Gelegenheiten es noch gibt, auf die ich normalerweise Lust hätte – und entscheide mich dann bewusst, darauf zu verzichten. Das ist die eher spontane Seite daran.“

Die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

In den vergangenen Jahren habe sich die Bedeutung der Fastenzeit gewandelt. Viele Menschen fasten nicht aus religiösen Gründen, sondern sehen es mehr als eine persönliche Challenge.

Der Priester sieht eine klare Veränderung im Glauben in der Gesellschaft. Er habe für viele Menschen an Wichtigkeit verloren, viele nehmen das Fasten als eine Herausforderung für sich selbst an. „Es geht eine ganz wichtige Facette verloren. Im gläubigen Bereich ist es ein Zeichen an Gott, dass ich etwas ernster nehme als sonst. Das zeige ich über den Körper und das bewusste Verzichten – auf diese Weise mache ich deutlich, dass ich diese Zeit besonders in mir wahrnehme“, erklärt Mitzkus.

Der 55-Jährigen spricht vom „gemeinsamen Fasten“ um mehr Kraft zu entfalten. „Ich würde mir mehr wünschen, dass die Menschen zusammen fasten würden, einfach als Gemeinschaft und nicht jeder für sich“, appelliert Mitzkus an die Menschen.

Und er erklärt, wie wichtig die Nachhaltigkeit in der Fastenzeit sei. Ziel sei es, sich stärker mit Gott zu verbinden und zu zeigen, was man in dieser Zeit empfängt. „Und wenn ich das Gott anvertraue, habe ich sicher noch einmal mehr Kraft dabei. Ich sage dann: Ja, ich möchte das jetzt gerne weiterführen. Das ist eine ganz andere Kraftquelle, als wenn ich es nur allein machen würde“, fügt der 55-Jährige hinzu.