Fastenzeit in Freudenstadt: Alte Tradition in neuem Design

Die Künstler Adriana Adam und Albrecht Behmel mit seiner jüngsten Tochter Jolanda vor dem neuen Fastentuch. Foto: Schwarz

Anlässlich der Fastenzeit haben die Künstler Albrecht Behmel und Adriana Adam ein Fastentuch kreiert. Mit diesem wird das Kreuz in der Taborkirche bis Ostern verhüllt, was die Leidenszeit Jesu vor seinem Tod symbolisieren soll.









Die Tradition der Kreuzverhüllung in der katholischen Kirche besteht bereits seit dem Mittelalter, ist mancherorts aber etwas in Vergessenheit geraten. Die Künstler Albrecht Behmel aus Freudenstadt und Adriana Adam aus Dietersweiler haben sie nun in der Taborkirche in Freudenstadt wiederbelebt. Dekan Anton Bok hatte das Projekt von Anfang an begleitet.