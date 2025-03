Fastenzeit in Balingen: Keine Schokolade mehr für Pfarrer Schneider

Fastenzeit in Balingen

1 „Alles in Maßen“ lautet ein bekanntes Sprichwort. In den nächsten Wochen wird der Maßstab bei vielen Christen aber etwas strenger angesetzt. Foto: Pixabay/stevepb

Pfarrer Michael Schneider verzichtet auf Schokolade – das wird ihm schwer fallen. Worauf Dekanatsreferent Achim Wicker in diesem Jahr während der Fastenzeit verzichtet, und was die Fastenzeit für Christen bedeutet.









Es ist wieder soweit: Im Christentum wird traditionell bis Ostern gefastet. Die sechs Sonntage sind vom Fasten ausgenommen, so dass 40 Fastentage bleiben – das entspricht der Zeit, die schon Jesus der Bibel zufolge nach seiner Taufe fastend in der Wüste verbrachte. Michael Schneider, Dekan des Kirchenbezirks Balingen, und Achim Wicker, Dekanatsreferent im Katholischen Dekanat Balingen, sprechen über das Thema Fasten und verraten, worauf sie selbst in diesem Jahr während der Fastenzeit verzichten.