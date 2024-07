Fastenessen in Dauchingen: 2400 Euro Spenden gehen an Chance²

1 Das diesjährige ökumenische Fastenessen der katholischen und evangelischen Frauen in Dauchingen brachte den Erlös von 2400 Euro. Vor wenigen Tagen durften Katja Scheele (Zweite von links) und Manuel Seeger vom Schulprojekt Chance² aus Villingen die Spende von Catherine Stöber und Bettina Halder vom Organisationsteam des Fastenessen entgegennehmen. Foto: Gertrud Hauser

Der Erlös des diesjährigen ökumenischen Fastenessens der katholischen und evangelischen Frauen geht an Chance² in Villingen. Der Förderverein freute sich über die Spende und dass damit Schüler aus der Umgebung wieder in den regulären Schulalltag finden.









Beim diesjährigen ökumenischen Fastenessen der katholischen und evangelischen Frauen ging der Erlös an das Schulprojekt Chance² in Villingen Schwenningen. In diesen Tagen nun durften die zwei Vertreter des Fördervereins Katja Scheele und Manuel Seeger, die auch wesentlich in diesem Projekt arbeiten und es seit Beginn im Jahr 2021 mit weiteren Mitstreiterinnen gestalten, die Spende von 2400 Euro entgegennehmen.