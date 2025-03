Fastenbrechen in Schömberg: Muslime feiern gemeinsam mit anderen Religionen

1 Beim „Fastenbrechen am See“ wurde eine Hähnchenpfanne aufgetischt – diese ließen sich unter anderem Manfred Wachter von der Kirchengemeinde (links), Bürgermeister Karl-Josef Sprenger (Zweiter von links), TG-Vorsitzender Walter Schempp (rechts) und einige Gemeinderäte und Vereinsvertreter schmecken. Foto: Schweizer

Integration in Schömberg: Bürgermeister, Gemeinderäte und Vereinsvertreter beim Fastenbrechen des islamisch-türkischen Kulturvereins Fetih Camii D.I.T.I.B.









Unübersehbar prangt an der Tür, die in die Stauseehalle führt, der Schriftzug „Hosgeldin“, was auf Deutsch „Herzlich willkommen“ heißt. Dass es sich dabei um keine Standard-Floskel handelt, merken die (deutschen) Gäste schnell. Jeder Einzelne wird freundlich empfangen und an seinen Platz geleitet. Die Tische sind mit Tulpen eingedeckt, Wasserflaschen und frisches Fladenbrot stehen darauf, dazwischen verteilt Schälchen mit Datteln und Baklava, ein in Zuckersirup eingelegtes orientalisches Gebäck. Im Hintergrund läuft Musik, und nach einem kurzen „Beschnuppern“ schwätzt und lacht man miteinander.