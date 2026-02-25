Fasten fürs Klima in Albstadt: Statt Süßigkeiten oder Alkohol

Das ökumenische Albstädter Klimabündnis setzt mit dem Klimafasten Impulse zu bewussterem Konsum.
Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch: Seit Aschermittwoch wird in einigen deutschen Haushalten wieder gefastet. Besonders bei jungen Menschen steht der Verzicht auf Liebgewonnenes für rund sieben Wochen bis zum Ostersonntag hoch im Kurs. 85 Prozent der unter 30-Jährigen finden einen bewussten Verzicht auf Genussmittel und Konsumgüter sinnvoll, wie jüngst eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit ermittelte.