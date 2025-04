Fast wie im Kino: Bildschirme und Laptops aus fahrendem Lastwagen gestohlen

1 Ein spektakulärer Coup: Unbekannte rauben einen Lastwagen während der Fahrt auf der Autobahn 2 aus. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Das ist sicher filmreif: Sie klettern bei voller Fahrt auf der Autobahn auf die Motorhaube des eigenen Wagens, brechen einen Sattelauflieger auf und stehlen Laptops. Und dann entkommen die Täter.









Luhden - Unbekannte Täter haben in einem spektakulären Coup auf der Autobahn 2 in Niedersachsen einen fahrenden Lastwagen ausgeraubt. Am frühen Dienstagmorgen habe ein Zeuge beobachtet, dass ein dunkler Wagen mit mehreren Menschen dem Sattelzug in Richtung Berlin folgte, teilte die Polizei mit. Nahe Luhden im Landkreis Schaumburg kletterten mindestens zwei Täter während der Fahrt auf Motorhaube und Dach des Autos, direkt hinter dem Sattelzug. Sie brachen die Türen des Aufliegers auf und stahlen Bildschirme und Laptops, der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zuvor hatten "Kreiszeitung" und "Bild"-Zeitung berichtet.