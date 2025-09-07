Fast wie Gustav Gans: Kein Lotto-Millionär in Horb, aber doch ein Glückspilz

Von kleinen Gewinnen und großen Träumen: Warum sich unser Autor als Glückspilz fühlt.
Millionengewinner? Ich? Nein. Wenn im Jahr 2013 jemand 14,2 Millionen Euro im Kreis Freudenstadt absahnte, war ich das garantiert nicht. Auch nicht beim Eurojackpot, bei „6 aus 49“ oder bei der Postcode-Lotterie. Vor 60 Jahren gab es im Fernsehen die erste Lotto-Ziehung live. Doch ich saß noch nie jubelnd vor dem Fernseher. Aber ich gebe nicht auf. Und ich kann stolz sagen: Die Glücksfee kennt mich. Oder zumindest ihre kleine Schwester – nennen wir sie „Fee für den charmant-zweckmäßigen Preis“.