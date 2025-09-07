Fast wie Gustav Gans: Kein Lotto-Millionär in Horb, aber doch ein Glückspilz

Millionengewinner? Ich? Nein. Wenn im Jahr 2013 jemand 14,2 Millionen Euro im Kreis Freudenstadt absahnte, war ich das garantiert nicht. Auch nicht beim Eurojackpot, bei „6 aus 49“ oder bei der Postcode-Lotterie. Vor 60 Jahren gab es im Fernsehen die erste Lotto-Ziehung live. Doch ich saß noch nie jubelnd vor dem Fernseher. Aber ich gebe nicht auf. Und ich kann stolz sagen: Die Glücksfee kennt mich. Oder zumindest ihre kleine Schwester – nennen wir sie „Fee für den charmant-zweckmäßigen Preis“.

Ich bin ein leidenschaftlicher Teilnehmer an Gewinnspielen. Online, offline, auf Postkarten, bei Preisausschreiben im Supermarkt, beim Adventskalender auf der Bäckerei-Website – ich bin dabei. Manche Leute scrollen in der Freizeit durch Instagram, ich beantworte Fragen wie: „Wie viele Sorten Hundefutter gibt es in unserer Produktlinie?“ oder „Welches Gemüse gehört NICHT in einen klassischen Eintopf?“ – das ist mein Spielfeld. Und siehe da: Die Ausbeute ist gar nicht schlecht!

Vom Hundenapf bis zum Porzellanservice

Ich habe im Laufe der Jahre wirklich einiges gewonnen. Keine Million (bei „Wer wird Millionär“ hat es übrigens auch nicht geklappt), aber dafür einen Super-Duper-Hundenapf, der eigentlich viel zu groß für meinen kleinen Hund ist, eine elektrische Massagematte (mit fragwürdigem Vibrationstakt), und ein Guido-Maria-Kretschmer-Porzellanservice. DVDs, Bücher, Spiele, Puzzles – mein Haushalt ist ein Museum der Glücksfee-Geschenke. Ich besitze eine Teekanne mit eingebautem Sieb und weiß jetzt, dass man auch ohne Teetrinken stolz auf eine gut ausgestattete Teeküche sein kann. Das hochwertige Holz-Schneidebrett mit integrierten Gemüseabfall-Schubladen, deren Reinigung mir dann eigentlich zu umständlich ist, steht in der Küche.

Einmal gewann ich sogar Tickets für den VfB Stuttgart und eine kleine Reise nach Bad Mergentheim in einem dieser Zeitschriften, die gerne mal in der Arztpraxis ausliegen. Was ich sagen will: Ich bin sozusagen das Gegenteil vom Lottomillionär. Die Schlagzeilen schreibe ich nicht. Niemand hat bei mir geklingelt, um mir einen überdimensionierten Scheck zu überreichen.

Meine Frau freut sich nicht über neue Staubfänger

Stattdessen sammele ich charmante Kleinigkeiten. Dinge, die man nicht braucht, aber plötzlich sehr zu schätzen weiß. Praktisches, Unpraktisches – und manchmal beides zugleich. Nicht immer zur Freude meiner Gattin, die schon verzweifelt die Augenbraue hochzieht, wenn die Glücksfee wieder einen dieser fabelhaften Gewinne ins Haus flattern lässt. „Nicht schon wieder so einen Staubfänger.“

Natürlich träume ich auch hin und wieder vom großen Wurf. Vom diskreten Anruf aus der Lottozentrale: „Bleiben Sie bitte sitzen…“ Aber dann fällt mir ein, dass ich gar nicht regelmäßig Lotto spiele. Und dass ich meine Chancen darauf auf rund null Prozent reduziert habe.

Die Glücksfee sorgt für kleine Freuden

Vielleicht ist das mein kleines Geheimnis: Ich behellige die Glücksfee nicht mit Millionenwünschen, sondern mit der Hoffnung auf Alltagsfreuden. Und sie bedankt sich mit einem Päckchen aus Buxtehude, das ich dann wie Weihnachten aufreiße. Ob sich darin eine flauschige Wärmflasche (hab’ ich schon) befindet oder ein Buch über die Geschichte der Brotdose (hab’ ich noch nicht) – es bleibt spannend. Und ich fühle mich etwas wie mein Fast-Namensvetter aus Entenhausen: Gustav Gans.

Wer weiß: Vielleicht ist es gerade diese charmante Erwartung des kleinen Glücks, die mich durchhalten lässt. Und irgendwann, ganz vielleicht, ruft sie doch mal an. Die große Schwester der Trostpreis-Fee. Die mit der Million. Aber bis dahin trinke ich meinen Tee – aus einer Gewinner-Teekanne.