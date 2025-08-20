Fast überall ausverkauft: Schwarzwaldmarie-Fieber im Kinzigtal

Die kleine Playmobil-Figur trägt Schwarzwald-Tracht samt Bollenhut, hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei – und ist im ganzen Kinzigtal heiß begehrt.

Warum die kleine Figur so beliebt ist, wird im Gespräch mit Margit Langer, Geschäftsführerin des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach, deutlich. „Wir haben im November einen Prototypen der Figur gesehen und uns war klar, dass das ein Erfolg wird. Jedes Detail an der Figur stimmt“, sagt sie. Schließlich hätten ja auch die „Trachtenverantwortlichen“ daran mitgewirkt. Daher habe das Museum bei dem Aufruf im November für seine Verhältnisse auch gut bestellt, 1500 Exemplare.

Hintergrund war, dass Bestellungen über 100 000 Exemplare zusammenkommen sollten, damit die Figur überhaupt produziert wurde. Gesammelt wurden die Bestellungen von der Schwarzwald Touristik GmbH.

Mit so großem Erfolg hatte niemand gerechnet

„Wir haben damit gerechnet, dass die Exemplare bis zum Ende der Saison reichen“, informiert Margit Langer. Gestern, Dienstag, waren alle verkauft. Der erste Verkaufstag war Freitag. Ab Samstag habe man versucht, das Angebot zu verknappen und nur noch drei Exemplare pro Person verkauft. Außerdem wurde der Preis angepasst, am Samstag auf 6,50 Euro und am Montag auf 9,90 Euro.

In anderen Geschäften wurden die Figuren wesentlich teurer verkauft und die vielen Anfragen per E-Mail oder Telefon hätten auch sehr viel Arbeit verursacht, sagt die Geschäftsführerin des Museums. Jeder zweite Anruf im Museumsshop hatte die Schwarzwaldmarie als Inhalt, informierte Tamara Vogt vom Freilichtmuseum.

Auch an den anderen Verkaufsstellen im Tal stehen die Telefone wegen der Figur nicht still. Immer noch versuchen potenzielle Käufer eine zu bekommen. Doch nur die ganz schnellen wurden belohnt – am Freitag, war die Schwarzwaldmarie noch zu bekommen, doch mancherorts nicht mehr lange.

Am ersten Verkaufstag öffnete die Tourist-Info in Gutach bereits um 7 Uhr, um zwölf Uhr war von den georderten 50 Exemplaren keines mehr zu haben. Am Montag gab es dann eine Nachlieferung, noch einmal 50 Stück.

Die Interessenten waren darüber informiert worden, dass die Lieferung um 11 Uhr kommen sollte. Um 10.45 Uhr standen die ersten in der Tourist-Info und wurden erstmal wieder rausgeschickt, damit die Kartons ausgepackt werden konnten.

„Die 50 Exemplare waren dann innerhalb von 20 Minuten weg“, erzählt Luisa Willman von der Tourist-Info im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben dann nur eine pro Person abgegeben, damit nicht einer alle 50 kauft“, informiert sie.

Anders in der Tourist-Info in Oberwolfach: „Wir werden erst Mitte oder Ende dieser Woche beliefert. Aber die Telefone laufen heiß. Es ist Wahnsinn, einfach Wahnsinn“, berichtet Julia Heinzmann. Und sie betont besonders, dass die Tourist-Info keine Reservierungen vornimmt.

Von einem großen Ansturm berichtet auch Harald Eisenmann von der Tourist-Info in Wolfach. Auch wenn dort 500 Exemplare bestellt und geliefert wurden: „Am Montag waren alle weg, wir hatten richtig geschätzt“, so Eisenmann. Auch in Wolfach steht das Telefon nicht still. Doch reserviert wurde nicht, das wäre ein zu großes Durcheinander geworden, ist sich Harald Eisenmann sicher.

In Hinblick auf Weihnachten wurden von der Haslacher Tourist-Info 500 Playmobil-Figuren mit Bollenhut bestellt und ein Teil davon ins Außenlager gebracht. „Wir dachten, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Uns war nicht bewusst, dass da so viel geht“, sagt Laura Huber. Innerhalb von sechs Stunden waren alle Schwarzwaldmariele verkauft.

„So ein Hype, da zeigt sich gutes Marketing“, sagt auch Vera Riese von der Hornberger Tourist-Info. Insgesamt 250 Exemplare wurden dort verkauft.

Auch ein Blick ins Internet zeigt, wie der Markt funktioniert. Auf der der Plattform Ebay liegen die Preise für eine kleine Schwarzwaldmarie längst nicht mehr beim ursprünglichen Preis von 4,99 Euro.

So geht’s weiter

Einigkeit herrscht bei allen Verkaufsstellen der Figur: Wenn sie wieder zu haben ist, wird nachbestellt. Es habe Gespräche mit der Schwarzwald Touristik Gmbh und der Baiersbronn Touristik gegeben, die beide involviert sind, erklärt auf Nachfrage Pauline Scherrmann vom STK (Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V.). Demnach soll Kontakt mit Playmobil wegen Nachbestellung oder Nachproduktion aufgenommen werden. Das werde dann aber Monate dauern, Scherrmann geht vom Frühling 2026 aus.