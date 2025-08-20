Fast überall ausverkauft: Schwarzwaldmarie-Fieber im Kinzigtal

Die kleine Playmobil-Figur trägt Schwarzwald-Tracht samt Bollenhut, hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei – und ist im ganzen Kinzigtal heiß begehrt.
Warum die kleine Figur so beliebt ist, wird im Gespräch mit Margit Langer, Geschäftsführerin des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach, deutlich. „Wir haben im November einen Prototypen der Figur gesehen und uns war klar, dass das ein Erfolg wird. Jedes Detail an der Figur stimmt“, sagt sie. Schließlich hätten ja auch die „Trachtenverantwortlichen“ daran mitgewirkt. Daher habe das Museum bei dem Aufruf im November für seine Verhältnisse auch gut bestellt, 1500 Exemplare.