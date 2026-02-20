„Fast schon Wettbewerbsverzerrung“: Großer Kunstrasen-Frust in Ottenbronn

Seit drei Wochen befindet sich Grün-Weiß Ottenbronn in der Winter-Vorbereitung – doch erst zweimal konnte der Bezirksligist unter freiem Himmel trainieren. Stattdessen muss das Team von Spielertrainer Julian Immisch mit der Sporthalle Vorlieb nehmen. „Aber auch da sind die Kapazitäten begrenzt. Es gibt ja auch noch Tischtennis, unsere eigenen Jugendmannschaften und inzwischen auch wieder den Schulsport. Wir bekommen einfach nicht mehr Hallenkapazitäten“, bedauert Julian Glowatzki, sportlicher Leiter von Grün-Weiß Ottenbronn. Und er weiß, dass sein Verein dieses Problem nicht exklusiv hat: „Ich habe mitbekommen, dass sich der SV Althengstett neulich um 22 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Stammheim eingemietet hat, damit die überhaupt trainieren konnten.“

Spieler sagen oft ab Althengstett ist derzeit die einzige Kommune im Kreis Calw, aus der gleich zwei Bezirksligisten kommen. Das gibt es nicht einmal in Calw und Nagold. Noch dazu wurde Grün-Weiß Ottenbronn in der vergangenen Saison Tabellendritter in der Bezirksliga Nordschwarzwald und war damit der zweitbeste Fußballverein im Landkreis hinter dem VfL Nagold. Dass in der gesamten Gemeinde dennoch kein einziger Kunstrasenplatz zur Verfügung steht, kann Glowatzki nicht nachvollziehen. Er schimpft: „Das ist schon fast Wettbewerbsverzerrung. Wir können nicht vernünftig trainieren und das ist auch bei möglichen Neuzugängen oft ein Thema.“ Immer wieder erhalte man Absagen von Spielern, die man eigentlich gerne haben möchte, weil ohne Kunstrasenplatz die Trainingsqualität zu schlecht sei.

Das Problem ist natürlich nicht neu und sei in der Vergangenheit mehrfach im Rathaus angesprochen worden. Glowatzki, der seit zehn Jahren für den sportlichen Bereich bei Grün-Weiß Ottenbronn zuständig ist, habe schon mit Clemens Götz, der von 2007 bis 2023 Bürgermeister von Althengstett war, immer wieder über den Bau eines Kunstrasenplatzes in der Gemeinde gesprochen. Vor drei Jahren hätten sich dann die drei Althengstetter Vereine – Grün-Weiß Ottenbronn, der SV Althengstett und der TSV Neuhengstett – untereinander darauf geeignet, dass man einen Kunstrasenplatz wolle, den man gemeinsam nutze. „Natürlich hätte ich den gerne in Ottenbronn, aber am Standort soll es nicht scheitern. Wichtig ist nur, dass er kommt“, sagt Glowatzki. Doch zur Standort-Frage kam es erst gar nicht – denn der Althengstetter Gemeinderat schob das Thema auf die lange Bank.

Prioritäten falsch gesetzt?

Und genau das ärgert den sportlichen Leiter von Grün-Weiß Ottenbronn maßlos. „Es heißt immer, dass kein Geld da sei. Aber die Gemeinde setzt falsche Prioritäten. Andere haben doch auch Schulden und kein Geld, aber kriegen es trotzdem hin. Wenn ich mal auf die Nachbarorte schaue: Gechingen, Deufringen, Aidlingen – die haben alle Kunstrasenplätze. Calw hat sogar drei“, vergleicht Glowatzki und kritisiert: „Wir sind drei Vereine mit sechs aktiven Mannschaft. Dazu haben wir zehn Jugendmannschaften mit der JSG Hengstett. Das sind rund 300 Kinder, für die kein Kunstrasenplatz da ist. Die Tischtennis-Spieler brauchen ihre Halle und wenn die kaputt geht, wird die gerichtet. Die DLRG braucht ein Schwimmbad, das jetzt saniert wird. Und wir Fußballer brauchen einen vernünftigen Platz, aber wenn der nicht da ist, dann ist das halt so. Das verstehe ich nicht.“