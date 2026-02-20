„Fast schon Wettbewerbsverzerrung“: Großer Kunstrasen-Frust in Ottenbronn

Althengstett ist die einzige Gemeinde im Kreis Calw, in der es gleich zwei Fußball-Bezirksligisten gibt. Was es hingegen nicht gibt, ist ein Kunstrasenplatz. Das sorgt für Frust.
Seit drei Wochen befindet sich Grün-Weiß Ottenbronn in der Winter-Vorbereitung – doch erst zweimal konnte der Bezirksligist unter freiem Himmel trainieren. Stattdessen muss das Team von Spielertrainer Julian Immisch mit der Sporthalle Vorlieb nehmen. „Aber auch da sind die Kapazitäten begrenzt. Es gibt ja auch noch Tischtennis, unsere eigenen Jugendmannschaften und inzwischen auch wieder den Schulsport. Wir bekommen einfach nicht mehr Hallenkapazitäten“, bedauert Julian Glowatzki, sportlicher Leiter von Grün-Weiß Ottenbronn. Und er weiß, dass sein Verein dieses Problem nicht exklusiv hat: „Ich habe mitbekommen, dass sich der SV Althengstett neulich um 22 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Stammheim eingemietet hat, damit die überhaupt trainieren konnten.“