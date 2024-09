Fast-Food-Kette plant Expansion: Gibt es bald neue McDonalds Filialen in der Region?

Der Fast-Food-Gigant McDonalds plant eine Expansion in Deutschland. Hunderte neue Restaurants sollen entstehen. Auch in unserer Region? Unsere Redaktion hat sich bei dem US-amerikanischen Unternehmen erkundigt.

McDonalds plant hunderte neue Filialen in Deutschland. Dabei gibt es hierzulande bereits über 1400 Restaurants der Fast-Food-Kette. Doch das reicht dem Fast-Food-Giganten mit dem goldenen M noch nicht. Neben den neuen Filialen sollen außerdem rund 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Bereits jetzt beschäftigt das US-Unternehmen rund 65.000 Mitarbeiter in seinen Restaurants in Deutschland. 2024 sollen nochmals 1250 neue Arbeitsplätze dazukommen, also je 50 Mitarbeiter in den geplanten 25 Filialen. 75 weitere Restaurants sollen in den drei darauffolgenden Jahren gebaut werden. Bis 2027 würden so mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Wie sieht es in unserer Region aus?

Gegenüber unserer Redaktion erläutert McDonalds, dass auch in den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Zollernalb, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Lörrach, Lahr und Tübingen weitere Restaurants geplant sind: „Im Rahmen unseres Expansionsvorhabens sind wir auch in ihrer Region an weiteren Standorten interessiert“, so der Sprecher.

Konkrete Pläne, wo genau die Restaurants entstehen sollen, würde es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht geben. „Für die Attraktivität eines Standortes spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Hierbei berücksichtigen wir unter anderem die Lage, das Einzugsgebiet, die Infrastruktur inklusive Verkehrsanbindung oder das demografische Umfeld“, erklärt der Sprecher.

Man könne aber davon ausgehen, dass die neuen Standorte an Autobahnen, Bahnhöfen oder Bundesstraßen entstehen. „Je nach Standort gilt es, diese Faktoren individuell zu prüfen und entsprechend zu gewichten“.

Plant Burger King auch eine Expansion?

Laut Burger King Deutschland würde die Fast-Food-Kette eine langfristige Expansionsstrategie verfolgen. „Mögliche Investitionsstandorte werden bei Burger King immer einer genauen Prüfung unterzogen. Der Fokus liegt auf Standorten, welche die Präsenz des Unternehmens steigern und eine wirtschaftlich starke Lage aufweisen“, erklärt Burger King Deutschland auf Anfrage unserer Redaktion.

„Wir sehen Wachstumspotenzial in ganz Deutschland und werden dort, wo es sinnvoll ist, neue Standorte eröffnen“, führt das Unternehmen aus.

Auch in neue Restaurantkonzepte, insbesondere im Travelbereich, soll investiert werden. „Wir haben beispielsweise in den letzten zehn Monaten zwei Burger King Restaurants am Hamburger und Berliner Flughafen auf der Airside eröffnet“.

Ebenso sollen bestehende Restaurants im Zuge der Digitalisierungsstrategie, etwa durch Self-Order-Terminals, modernisierst werden. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, unseren Gästen ein erstklassiges Restauranterlebnis zu bieten“.