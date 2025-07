Autohof in Vöhringen Mega-Kran bringt McDonald’s wieder auf die Höhe

Auf dem Autohof an der A 81 in Vöhringen gab es am Donnerstag eine nicht alltägliche Aktion. Ein Mega-Kran brachte McDonald’s wieder auf die Höhe. Das weckt Erinnerungen an die Aufregungen um das wackelige „M“ nach dem Sturm.