Fast drei Promille 58-Jährige nach Unfallfahrt in Oberndorf gestoppt

Die durch Zeugen verständigte Polizeistreife versuchte die Frau im Bereich der Rosenfelder Straße zum Anhalten zu bewegen. Das Blaulicht und die Anhaltesignale ignorierte die Dame jedoch. Beim Versuch in der Talstraße am Fahrbahnrand zu parken, kam die 58-Jährige schlussendlich mit ihrem Auto in einer Hecke zum Stehen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,0 Promille.