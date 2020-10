Fast alle symptomfrei Corona-Fälle in Starzacher Seniorenwohnanlage

Wie bereits kürzlich vermeldet, haben sich in der Starzacher Seniorenwohnanlage eine Heimbewohnerin und eine Mitarbeiterin aus dem Pflegeteam mit Covid-19 infiziert.

"Nichts lebensgefährliches", wie Starzachs Bürgermeister Thomas Noé wusste. "Die ältere Betroffene braucht keine intensivmedizinische Betreuung mehr, sie muss nicht mehr künstlich beatmet werden und kann weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung, in dem vom KBF getragenen Seniorenheim, bleiben. Dies natürlich unter strengen Quarantänebedingungen", konnte Noé in einem kurzen Telefonat am Donnerstag um die Mittagszeit berichten.