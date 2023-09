1 Die Landeserstaufnahme für Flüchtlinge in Ellwangen kann bis Ende 2025 betrieben werden. Das Land sucht Ersatz. Foto: dpa/Stefan Puchner

Im August sind erneut viele Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen. Das Justizministerium ist schon länger auf der Suche nach neuen Unterbringungs-Standorten.











Der Zugang von Flüchtlingen nach Baden-Württemberg hält unvermindert an. Im August haben laut dem Ministerium für Justiz und Migration 3941 Menschen erklärt, dass sie einen Asylantrag stellen wollen. Die Zahl umfasst auch Folgeantragsteller. Sie bleiben nach der Registrierung aufgrund des bundesweiten Verteilsystems in Baden-Württemberg . Das sind 1578 Menschen oder 88 Prozent mehr und rund 210 Prozent mehr als 2021. Die monatliche Vergleichszahlen reichen des Ministeriums reichen bis in Jahr 2020 zurück, damals hatte es nur 384 Zugänge gegeben.