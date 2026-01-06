Tradition, Spannung und Geldsegen: In Spanien fiebern viele der Ziehung der Jesuskind-Lotterie entgegen – für manche wurde der Dreikönigstag zum millionenschweren Glückstag.
Madrid - In Spanien ist der 6. Januar traditionell ein Tag der freudigen Überraschungen und zugleich Höhepunkt sowie Abschluss der Weihnachtszeit. Für die Kinder gab es endlich die Weihnachtsbescherung und für Lottospieler jede Menge Preise. Bei der traditionellen Jesuskind-Lotterie wurden Gewinne im Gesamtumfang von 770 Millionen Euro ausgeschüttet.