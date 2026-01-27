Fast 600 Teilnehmer: So vielfältig war das vergangene Vereinsjahr der Naturfreunde Hornberg

Das Jahresprogramm der Hornberger Naturfreunde-Ortsgruppe enthält wieder zahlreiche Angebote.
Hochkarätige Ehrungen mit Elmar Langenbacher als besonderem Gast waren ein Teil der Versammlung. Der Schwarzwälder Geschichtenerzähler ist der Neffe von Siegfried Lehmann, der in der Versammlung für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Lehmanns Mutter und damit die Oma von Langenbacher, Brunhilde Lehmann, war Ehrenmitglied der Naturfreunde Hornbergs. Zahlreiche Anekdoten entstanden in der jahrzehntelangen Verbundenheit mit dem Freizeitverband und Langenbacher ließ die alten Zeiten wieder lebendig werden.