Fast 600 Teilnehmer: So vielfältig war das vergangene Vereinsjahr der Naturfreunde Hornberg

Hochkarätige Ehrungen mit Elmar Langenbacher als besonderem Gast waren ein Teil der Versammlung. Der Schwarzwälder Geschichtenerzähler ist der Neffe von Siegfried Lehmann, der in der Versammlung für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Lehmanns Mutter und damit die Oma von Langenbacher, Brunhilde Lehmann, war Ehrenmitglied der Naturfreunde Hornbergs. Zahlreiche Anekdoten entstanden in der jahrzehntelangen Verbundenheit mit dem Freizeitverband und Langenbacher ließ die alten Zeiten wieder lebendig werden.

Zuvor hatte Peter Reeb, Vorsitzender der Ortsgruppe, Rückblick gehalten auf die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. „Wir kamen auf 43 Termine mit 594 Teilnehmern,“ berichtete Reeb. Dem Wanderwege- und Markierungskonzept für den gesamten Schwarzwald, insbesondere für die Gemarkung Hornberg und seinen Ortsteilen, galt die Aufmerksamkeit der Ortsgruppe. Insgesamt 67 Arbeitsstunden wurden geleistet. Es wurden an Wanderwegen Äste ausgesägt und Kontrollgänge absolviert.

Reebs besonderer Dank galt all jenen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung die Führung der Vereinsgeschäfte ermöglichten. Mit zu den Höhepunkten der Unternehmungen gehörte die Fahrt „Keiner weiß, wohin?“ im Herbst mit unter anderem dem Besuch der Ausstellung „Gaia“ in St. Blasien.

Für den Nachwuchs war das Zeltlager in Reckingen ein Erlebnis. „Dieses Jahr ist der Termin eine Woche später, am 10. August,“ gab Reeb bekannt. Der Vorsitzende verlas den Bericht in Vertretung von Kevin Waßmund, der nicht anwesend sein konnte.

Henriette Haas, Wanderleiterin, warb derweil für die Kultur- und Wanderwoche im Bayerischen Wald im Juli. Auf dem Programm stehen unter anderem Glaskunst, Waldwipfelweg und ein Besuch von Landshut. „Aktuell sind es 28 Anmeldungen und es wäre schön, wenn bis Ende des Monats noch einige dazukommen,“ so Haas.

Gute Teilnehmerzahlen vermeldete Wolfgang Faißt, der die Wochentagswanderungen leitet. Kassiererin Else Reeb gab erfreulich solide Finanzen bekannt. „Es wird Änderungen bei der Ausgabe der Ausweise geben,“ kündigte die Kassiererin an. Der Bundesausschuss habe im November Einsparungen beschlossen, die im Wesentlichen durch Digitalisierungsmaßnahmen realisiert werden sollen. Laut Reeb wird es keinen Versand von Papier-Ausweisen an die Mitglieder geben. „Dieses Jahr bekommt die Vorstandschaft die Ausweise per Mail zugestellt und die Mitglieder erhalten sie entweder digital oder als PDF ausgedruckt,“ so die Kassiererin. Es sei in Arbeit, wie es 2027 weitergeht.

Wertschätzende Worte fand der Vorsitzende bei den Ehrungen. „Mit Eurer langjährigen Mitgliedschaft ist auch ein bedeutendes Kapitel Vereinsgeschichte verbunden“, betonte Reeb. Die dauernde Mitwirkung sei ein unsichtbares Band der Beständigkeit, das einen Verein zusammenhalte und das Gesicht der Ortsgruppe ausmache. Der offizielle Teil des Abends wurde beschlossen mit einem Bildervortrag von Siegbert Mader über den Pilgerweg Camino de France.

Im Web ist unter naturfreunde.de/Veranstaltungskalender das gesamte Jahresprogramm der Naturfreunde Hornberg eingestellt. Infos zur Kultur- und Wanderwoche gibt es bei Henriette und Erich Haas, zu erreichen unter Telefon 07833/67 81 oder E-Mail an peter-reeb@t-online.de.

Ehrungen und Wahlen

Ehrung

Eine Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielt auf der Sitzung Siegfried Lehmann. Seit bereits 60 Jahren mit dabei sind Susanne Pfaff, Heinz Birkmann und Eberhard Röck. Für 50 Jahre geehrt wurden derweil Rita Röck und Helmut Epting. Auf insgesamt 40 Jahre im Verein können Karin Pätzold und Helga Laun zurückblicken.

Wahlen

Die Teilwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Als stellvertretender Vorsitzender wurde Hendrik Haas gewählt, Wanderleiterin ist Henriette Haas, als Wanderwegewart wurde Wolfgang Faißt gewählt.