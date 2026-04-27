Viele Jahre lang hatte der Mord an dem US-Musiker Jam Master Jay von der Rap-Gruppe Run D.M.C. die Ermittler vor ein Rätsel gestellt. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.
New York - Fast 25 Jahre nach dem Mord an dem US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker Jam Master Jay 2002 hat ein Angeklagter eine Mitschuld eingestanden. Er habe anderen Menschen dabei geholfen, in das Gebäude zu kommen, in dem sich der Musiker aufhielt - wissend, dass diese ihn umbringen wollten, gestand der 52-Jährige vor einem Gericht in New York.