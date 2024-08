Fast 100 Jahre alt: Europa-Park erhält originale Kirmesorgel

1 Die Vereinsorgel steht nun ab sofort in der Europa-Park-Arena. Foto: Europa-Park

Der Verein Club Deutscher Drehorgelfreunde hat dem Europa-Park seine Vereinsorgel „52er Ruth“ aus dem Jahr 1931 übergeben.









Die Kirmesorgel wird nun ab sofort in der Europa-Park-Arena gegenüber des historischen Karussells „Eden Palladium“ stehen, gibt der Park bekannt. Die Firma Ruth und Sohn hat die Kirmesorgel in Waldkirch gebaut und im Januar 1931 an den Schausteller Hans Gührer nach Schrotzberg geliefert. 1956 und 1972 wurde sie durch Carl Frey auf eine „52er Ruth“ umgebaut und mit einem Glockenspiel erweitert.