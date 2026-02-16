Fast 1,24 Millionen Gäste: So viele Flüge hat der neue Airbus „Lahr“ schon absolviert

Auf den Namen der Stadt wurde 1994 in Frankfurt ein Airbus A320 getauft. Die aktuelle Maschine „Lahr/Schwarzwald“ ist eine A320neo und verkehrt seit 2018.
„Lahr/Schwarzwald“ steht deutlich sichtbar außen rechts neben der vorderen Eingangstür. Wenn ein Flugzeug den Namen einer Stadt trägt, dann fliegt auch ein Stück Heimat mit. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Lahr nun bereits mit der Lufthansa verbunden – durch eine Taufpatenschaft, die zeigt, dass die Stadt nicht nur auf dem Boden, sondern auch in luftiger Höhe eine Botschafterin der Region ist, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung der Lahrer Stadtverwaltung heißt.