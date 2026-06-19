Warum die Obduktion nach dem Fund eines toten Kindes in einem Auto zur Schlüsselfrage wird – und wie Ermittler versuchen, den letzten Tag des Mädchens lückenlos zu rekonstruieren.
Schorndorf - Nach dem Tod eines Kindes in einem Auto in Schorndorf setzen die Ermittler auf die Ergebnisse der anstehenden Obduktion und hoffen, damit einige der offenen Fragen beantworten zu können. "Wie es nun weitergeht, hängt vor allem vom Ausgang der Obduktion ab", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.