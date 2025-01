Die Skizunft Wildbad nimmt einen weiteren Anlauf und plant auch dieses Jahr ihr berühmt-berüchtigtes Fassdaubenrennen auf dem Bad Wildbader Sommerberg.

Wenn alles glatt läuft, soll das Rennen am 25. Januar und damit erstmals an einem Samstag stattfinden, verrät Skizunft-Vorsitzender Marcus Eisele. „Leider, wie jedes Jahr, abhängig vom Wetter und wie Sie sehen, geht das wieder recht schnell von Hoffnung ins Grauen“, sagt Eisele. Auf der Webseite der Skizunft ist deshalb auch zu lesen: „Nun sind der Schnee und das Fassdaubenrennen nicht immer die besten Kumpels in Zeiten des Klimawandel.“ Deshalb wurden auch drei Ersatztermine festgelegt: 8., 15. oder 22. Februar. Das sind ebenfalls allesamt Samstage, denn erstmals plant die Skizunft eine „Apres-Dauben-Party“ mit Partyzelt und Musik an der Skihütte.

Spektakel der besonderen Art

Ansonsten versprechen die Organisatoren „eine Veranstaltung und ein Spektakel der besonderen Art auf unserem Sommerberg“. Egal ob als Zuschauer oder Teilnehmer, die Veranstaltung sei „aus jeder Perspektive ein Garant für gute Laune. Seid live dabei, wie die ‚Fassdaubenritter‘ eine hürdenreiche Strecke mit Langlauf, Abfahrtslauf und einem Sprung über ein ‚Schänzle‘ meistern.

Die Anmeldung ist online unter www.skizunft-wildbad.de möglich.