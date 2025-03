1 Auf dem Marktplatz ist es zu einem Zwischenfall gekommen. An einer Hausfassade kam es zu einem kleinen Brand. Foto: Marschal

Polizei und Feuerwehr berichteten am Montagmittag von einem kleinen Brandzwischenfall auf dem Marktplatz. Passanten konnten erfolgreich löschen.









Ein Brandereignis am Montagmittag in Schömberg mischte sich in die vielen Fasnetsveranstaltungen. Laut Polizei gerieten Gegenstände an der Hausfassade des Volksbankgebäudes am Marktplatz in Brand.