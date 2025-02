Fasnetumzug in St. Georgen: Die Bergstadt ist fest in Narrenhand

Rosenmontag in St. Georgen Narren begeistern mit wildem Treiben – hier sind die Bilder

Am höchsten Tag der alemannischen Fasnet war beim Umzug durch die Bergstadt am Rosenmontag richtig was los. Rund 30 Zünfte zogen in traditionellem Häs sowie in bunter Vielfalt durch die Hauptstraße in Richtung Bärenplatz.